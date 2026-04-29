Waldner Cup i økonomisk trøbbel – spillere venter på penger

Den storslåtte bordtennisturneringen Waldner Cup, som ble avholdt i Oslo, sliter med store økonomiske problemer. Toppspillere har ikke mottatt honorarer, og selskapet risikerer tvangsoppløsning.

Den ambisiøse bordtennisturneringen Waldner Cup , skapt i etterfølgen av suksessfulle arrangementer som Laver Cup og Ryder Cup, har tilsynelatende havnet i alvorlige økonomiske vanskeligheter. Turneringen, som fant sted i Nydalen i Oslo sent i 2024, hadde som mål å samle verdens beste bordtennisspillere fra Asia og resten av verden, ledet an av legender som Jan-Ove Waldner og Ma Long.

Arrangementet ble møtt med entusiasme og genererte flotte idrettsbilder, men bak fasaden skjuler det seg nå bekymringsfulle tegn. Spørsmål ble reist allerede før turneringen om hvorfor Norge ble valgt som vertsnasjon, gitt idrettens popularitet og kommersielle potensial i andre land. Det ser ut til at betydelige midler ble investert i arrangementet, inkludert honorarer til store navn og omfattende tilpasninger av studiofasilitetene.

Nylig har det kommet frem at Waldner Cup ikke har levert et fullstendig årsregnskap for 2024, og fristen for innsendelse er nå overskredet. Dette setter selskapet i fare for tvangsoppløsning. Tidligere regnskapstall viser negativ egenkapital og svake resultater. I tillegg har flere toppspillere rapportert om manglende honorarutbetalinger, over et år etter at turneringen ble avholdt.

Noen har ikke mottatt betaling i det hele tatt, mens andre kun har fått en delvis utbetaling. Reiseutgifter har også vært et problem. Deltagerne har sendt et formelt brev til det internasjonale bordtennisforbundet (ITTF) og World Table Tennis (WTT), hvor de kritiserer ledelsen i Waldner Cup, spesielt primus motor Nils Marius Otterstad, for uprofesjonell opptreden og manglende oppfyllelse av forpliktelser. Otterstad er tidligere kjent fra langrenn og agentvirksomhet.

Norges Bordtennisforbund er også rammet av de økonomiske problemene, og har avskrevet 600.000 kroner i sponsorpenger. Forbundet har fått opplyst at midlene befinner seg i Kina og ikke er tilgjengelige for øyeblikket. Selv om arrangementet i seg selv ble ansett som en suksess og ga positiv PR for norsk bordtennis, etterlyser generalsekretær Bengt Paulsen bedre dialog og er skeptisk til muligheten for å få tilbake pengene.

Nils Marius Otterstad har gitt en kort kommentar, der han bekrefter at de er kjent med situasjonen og jobber med å finne løsninger, men ønsker ikke å kommentere ytterligere på nåværende tidspunkt. Saken illustrerer risikoen ved ambisiøse idrettsarrangementer og viktigheten av solid økonomisk styring og åpenhet.





