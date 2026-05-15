Wangen tiltalt for drap i Sverige

Wangen, som allerede er dømt til åtte års fengsel for medvirkning til selvdrap på en norsk kvinne i Strömstad i Sverige, er tiltalt for drap på en kvinne i Trollhättan i 2024, subsidiært tiltalt for medvirkning til drap. Wangen nekter straffskyld etter tiltalen.

Wangen tiltalt for drap på en kvinne i Trollhättan i 2024, subsidiært tiltalt for medvirkning til drap. Wangen nekter straffskyld etter tiltalen. Han ble pågrepet i Strömstad i november 2024 like etter et intervju med TV 2 på Nordby hotell.

Intervjuet skjedde i forbindelse med dokumentarprogrammet som kartla et undergrunnsmiljø med 'dødsengler' som tok kontakt med syke mennesker. Journalistene Janne Amble og Kadafi Zaman fikk kontakt med Wangen under falsk identitet. Amble utga seg for å være en syk person som ønsket å dø. Rettssaken er berammet i Tønsberg tingrett og vil etter planen gå fra 4. til 19. juni.

Wangen er allerede dømt til åtte års fengsel for medvirkning til selvdrap på en norsk kvinne i Strömstad i Sverige. Han soner nå denne dommen





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wangen Tiltalte Drap Trollhättan Medvirkning Tiltal Dømt Fengsel Intervju Dokumentarprogram Undergrunnsmiljø Dødsengler Syke Mennesker Rasismeskandalen Frp Kadafi Zaman Rasisme Tiltalte Drap Trollhättan Medvirkning Tiltal Dømt Fengsel Intervju Dokumentarprogram Undergrunnsmiljø Dødsengler Syke Mennesker Rasismeskandalen Frp

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manchester City-manager Pep Guardiola kan forlate klubbenPep Guardiola, manager for Manchester City, kan forlate klubben etter sesongen. En av hans aller nærmeste støttespillere, fysisk trener Lorenzo Buenaventura, er ferdig i klubben, og keepertrener Xabi Mancisidor skal også være ferdig etter sesongen. Avgangene setter fart på ryktene om at spanjolen kan gi seg etter sesongen.

Read more »

Manchester City-manager Pep Guardiola kan forlate klubbenPep Guardiola, manager for Manchester City, har en avtale med klubben til sommeren 2027, men det spekuleres i at han kan forlate klubben allerede i sommer. En av hans aller nærmeste støttespillere, fysisk trener Lorenzo Buenaventura, er ferdig i klubben etter sesongen, og keepertrener Xabi Mancisidor skal også være ferdig. Avgangene setter fart på ryktene om et managerskifte.

Read more »

18-åring blir varetektsfengslet til og med 11. juni, to svenske tenåringer siktet for drap18-åringen blir varetektsfengslet til og med 11. juni, og politiet mistenker at det er snakk om voldsoppdrag. To svenske tenåringer på henholdsvis 15 og 16 år er siktet for skytingen på Økern i Oslo, og en drøy uke senere meldte politiet at de var siktet for skytingen. De er siktet for ett drap i Norge og ett i Sverige.

Read more »

Premier League-profilens VM-nedtur kalles «et mareritt» i SverigeJapan må reise til VM uten en av sine beste spillere. Kaoru Mitoma (28) sliter med en lårskade og er uaktuell.

Read more »