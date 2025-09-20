Warholm Skadet etter VM-Finale: Fire til Seks Ukers Rehabilitering

Karsten Warholm har pådratt seg en leggskade etter VM-finalen i Tokyo. Skaden, som er av mindre alvorlig karakter, krever en rehabiliteringsperiode på fire til seks uker. Til tross for skaden, vil Warholm kunne fortsette treningen. Sesongen var uansett avsluttet, så konsekvensene er minimale. Warholm, som kom til VM med årets beste tid, endte på en 5. plass i finalen etter å ha kjent smerter underveis.

Norges Friidrett sforbund melder at Karsten Warholm har pådratt seg en leggskade etter VM-finalen fredag. Undersøkelsen, utført med ultralyd i formiddag, avdekket en mindre skade øverst i leggen. Selv om skaden ikke er av alvorlig karakter, er den dessverre ikke forenlig med å kunne prestere på det høye nivået som kreves for et løp. Rehabilitering en forventes å ta mellom fire og seks uker.

Ove Talsnes, legen i Norges Friidrettsforbund, uttaler at Warholm vil kunne fortsette treningen i rehabiliteringsperioden. Med Warholms sesong uansett avsluttet etter VM, og med ferie i vente, forventes påvirkningen av skaden å bli minimal. Warholm ankom Tokyo med årets beste tid (46,28) og som en av de største gullkandidatene på 400 meter hekk, sammen med Rai Benjamin. Resultatet ble et amerikansk gull, mens Warholm måtte nøye seg med en skuffende 5. plass. Etter karrierens største nedtur uttrykte en tydelig preget Warholm at han følte en kjenning i venstre legg/kne allerede fra start. Han opplevde også en smell i den tredje hekken og ble forbikjørt mot slutten av løpet





