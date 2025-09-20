Warholm ute med skade – må stå over løp

Karsten Warholm pådro seg en liten leggskade under VM-finalen i Tokyo. Skaden vil kreve en rehabiliteringsperiode på fire til seks uker, men han kan trene i denne perioden. Etter et skuffende løp og en femteplass, avslører undersøkelser skadens omfang.

Lytt til saken. Saken oppdateres! Det ble i formiddag foretatt en undersøkelse av Karsten Warholm med ultralyd. Resultatene viser en liten skade øverst i leggen. Til tross for at skaden ikke er av alvorlig karakter, er den uforenlig med å kunne gjennomføre et løp på høyt nivå, slik som VM-finalen som fant sted tidligere. Rehabiliteringen av skaden er estimert til å ta mellom fire og seks uker.

Til tross for dette, vil Karsten kunne og kommer til å trene i denne perioden, ifølge en pressemelding fra Norges Friidrettsforbund, formidlet av lege Ove Talsnes etter VM-finalen som fant sted fredag. Warholm ankom VM i Tokyo med sin årsbeste tid (46,28) og var en av de store gullkandidatene, sammen med Rai Benjamin, i 400 meter hekk. Dessverre ble det amerikansk seier, mens Warholm endte på en nedslående femteplass. Etter det som må karakteriseres som karrierens største nedtur, fortalte en sønderknust Warholm at han kjente smerter i venstre legg og kne allerede fra start. I tillegg krasjet han i den tredje hekken og ble til slutt distansert mot slutten av løpet. Resultater fra 400 meter hekk, finale: Etter de første 100 meterne lå Warholm faktisk foran samme passeringstid som da han satte verdensrekord på 45,94 på samme bane under OL i Tokyo i 2021, med 10,97 mot 11,07. Etter 200 meter ledet han med seks hundredeler foran Benjamin. Dette tidlige forspranget ga et håp om at han skulle kunne levere et godt resultat, men dessverre ble ikke dette utfallet. Karsten Warholm: Alder: 29 år (født 28. februar 1996 i Ulsteinvik). Favorittøvelse: 400 meter hekk. Høyde: 1,87 m. Klubb: Dimna. Trener: Leif Olav Alnes. Meritter på 400 m hekk utendørs: OL: Ett gull (2021), ett sølv (2024). VM: Tre gull (2017, 2019, 2023). EM: Tre gull (2018, 2022, 2024). Diamond League: Tre sammenlagttitler (2019, 2021 og 2025). Warholm har vist enestående prestasjoner i mesterskap gjennom årene. I tillegg til å være en fremragende utøver, har Warholm også satt en rekke rekorder og vunnet utallige medaljer. Han er en inspirasjon for mange unge idrettsutøvere, og hans dedikasjon og innsats er beundringsverdig. Til tross for skaden og den skuffende plasseringen i VM-finalen, er Warholm fortsatt en av verdens beste utøvere i 400 meter hekk. Hans comeback vil bli fulgt med spenning, og alle håper på å se ham tilbake i toppform så snart som mulig. PS! Sander Skotheim fikk en god start på tikampen natt til lørdag norsk tid. Se hele programmet her. Warholm har vist en imponerende evne til å komme tilbake fra skader og motgang tidligere, og hans fans og støttespillere vil utvilsomt heie ham frem under rehabiliteringen. Selv om han ikke var i stand til å prestere på sitt beste i finalen, er det ingen tvil om at Warholm er en av de største profilene innen friidrett, og hans bidrag til sporten er uvurderlig. Det er viktig å huske at idrettsutøvere er mennesker, og skader er en uunngåelig del av idretten. Det viktigste er å ta vare på helsen og komme tilbake sterkere. Alle i idrettsmiljøet ønsker Karsten Warholm god bedring og ser frem til å se ham tilbake på banen. Hans mentale styrke og hans vilje til å overvinne utfordringer vil uten tvil være en viktig faktor i hans vei tilbake til toppen. Hans imponerende resultater og hans evne til å sette nye rekorder har gjort ham til en legende innen friidrett. Warholm er kjent for sitt engasjement, hans dedikasjon og hans utrettelige innsats, både på og utenfor banen. Hans positive innstilling og hans evne til å inspirere andre gjør ham til en verdifull ressurs for norsk idrett





vgsporten / 🏆 18. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Karsten Warholm Friidrett Skade 400 Meter Hekk VM

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

– Karsten har et gir Rai mangler i årFår Karsten Warholm drømmereprisen i Tokyo? Eller blir Rai Benjamin for sterk?

Les mer »

Karsten Warholm: En Gud i Norge og Verdensmester i 400m HekkTOKYO (TV 2): Vekker oppsikt verden over: - Hva er dette? Er det virkelig?

Les mer »

VM-nedtur for Karsten WarholmDet ble bare femteplass da 29-åringen løp 400 meter hekk. Det ble disking og totalt kaos etter målgang, men Amerikanske Rai vant til slutt.

Les mer »

Karsten Warholm skuffet i finalen: 'Det her er mye verre'Karsten Warholm leverte en skuffende femteplass i finalen på 400 meter hekk. Han beskriver løpet som sitt tyngste i mesterskap, etter å ha slitt med et kneproblem og kollisjon med en hekk.

Les mer »

Karsten Warholm friidretts-VM 2025 - Sjokkerte kjærestenKarsten største nedtur kom totalt overraskende. Men det fikser han.

Les mer »

Karsten Warholm skadet – mister trolig konkurranserKarsten Warholm pådro seg en liten skade i leggen under VM-finalen og må forberede seg på en periode med rehabilitering. Skaden setter en stopper for videre konkurranser på kort sikt.

Les mer »