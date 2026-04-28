Watchbird trekker tilbake millionstøtte-søknad før utbetaling

Watchbird har trukket tilbake sin søknad om millionstøtte fra Forskningsrådet for å utvikle en maske mot kjemiske våpen. Selskapet har ikke mottatt noen midler, og forklarer at beslutningen er faglig begrunnet. Regjeringen skrotet tidligere en 100-millionersavtale med selskapet.

Et norsk selskap som tidligere fikk tilbud om millionstøtte fra Forskningsrådet for å utvikle en avansert maske mot kjemiske våpen , har nå trukket tilbake sin søknad før en eneste krone er utbetalt.

Dette bekrefter områdedirektør Jesper Werdelin Simonsen i Forskningsrådet til VG. Forskningsrådet har ikke mottatt noen forklaring fra selskapet på hvorfor de valgte å trekke søknaden, men daglig leder i Watchbird, Rune Jomaas, forklarer at beslutningen er tatt på faglig grunnlag. – Vi valgte før kontraktssignering å trekke søknaden for å søke på ny utlysning. Vi har ikke mottatt noen midler i saken, skriver Jomaas i en e-post til VG.

Han understreker at avgjørelsen er i tråd med selskapets faglige utvikling av produktet og ikke har noe med ekstern påvirkning å gjøre. Watchbird søkte om støtte i august i fjor, bare en uke etter at selskapet fikk en 100-millionersavtale med regjeringen om levering av masker. Målet med forskningen var å lage en buff eller maske mot kjemiske våpen, kalt «Safegaiter CBRN».

Forskningsrådet ga søknaden karakteren «svært godt» med seks av sju mulige poeng, og konkluderte at den «svarer svært godt på kriteriet» og «har svært få, uvesentlige, mangler». I januar ble det kjent at regjeringen skrotet 100-millionersavtalen med Watchbird. Områdedirektør Jesper Werdelin Simonsen i Forskningsrådet opplyser at ingen midler er utbetalt til prosjektet. – Ingenting er utbetalt til dette prosjektet, sier han til VG.

Werdelin Simonsen forteller at de hadde en ordinær dialog med selskapet gjennom januar og februar. – Vi har hatt en helt ordinær dialog og prosess med selskapet gjennom «revideringsfasen» i januar og februar – slik som vi gjør med alle selskaper i perioden mellom tildeling og kontraktsinngåelse. Vi stilte ingen ytterligere spørsmål i forbindelse med at søknaden ble trukket, sier han.

I fjor sommer ble regjeringen anbefalt av Forsvaret å bruke 100 millioner kroner på 33.000 masker fra det norske selskapet Watchbird. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) anbefalte også maskene til regjeringen. VG har omtalt maskehandelen i en rekke nyhetsartikler. I en pressemelding på firmaets nettsider sto det at maskene blant annet beskyttet mot tåregass.

VG testet masken i en såkalt gassbu og sammenlignet den med en billigmaske fra Biltema, der sistnevnte ga bedre beskyttelse. Selskapet Watchbird har kritisert VGs testing av masken – og understreket at masken beskytter mot partikler fra tåregass. Watchbird har stevnet Forsvarsdepartementet til Oslo tingrett. Selskapet mener de så langt har tapt omtrent 74 millioner kroner etter at regjeringen skrotet avtalen, ifølge Teknisk Ukeblad





