Wayne Rooney kritiserer Tuchels utelatelse av Trent Alexander-Arnold: «Ufattelig»

Tidligere England-kaptein Wayne Rooney mener det er ufattelig at Trent Alexander-Arnold ikke ble tatt ut i Englands siste tropp før VM. Phil Jagielka mener imidlertid at Liverpool-backen fortjener en plass i VM-troppen.

Tidligere England-kaptein Wayne Rooney har uttalt seg sterkt om Thomas Tuchel s beslutning om å ekskludere Trent Alexander-Arnold fra Englands siste tropp før VM. Rooney kalte det ufattelig at Liverpool-stjernen ikke ble tatt ut til vennskapskampene mot Uruguay og Japan, selv om Chelsea-backen Reece James var skadet.

Arsenal-spilleren Ben White fikk istedenfor plass i troppen og scoret Englands første mål i 1–1–oppgjøret mot Uruguay. – Uten å miste respekt for Ben White, som er en fantastisk spiller, så er det ufattelig at han spiller foran Trent, sa Rooney på sin podcast. Newcastle-backen Tino Livramento, Tottenhams Djed Spence og Aston Villas Ezri Konsa ble også valgt fremfor Alexander-Arnold i Tuchels 35-mannstropp til de siste hjemmekampene før VM.

Den tidligere Liverpool-spilleren har ikke spilt for England siden VM-kvalifiseringsseieren over Andorra i juni i fjor. Rooneys tidligere lagkamerat Phil Jagielka mener imidlertid at Alexander-Arnold fortjener en plass i VM-troppen. – Du trenger dine beste spillere. Hvis han spiller halvparten så bra som han gjorde i Liverpool, er han verdt å ta med på flyet, sa Jagielka.

Rooney ville også startet Reece James på høyrebacken til sommeren, selv om han omtalte 26-åringen som upålitelig defensivt. – Når det gjelder spillerne som er der, vil du uansett ikke si at de er de beste defensivt, noen av dem, sa Rooney. På venstrebacken regnes Manchester Citys Nico O’Reilly og Newcastles Lewis Hall som de fremste kandidatene til startplassen. O’Reilly har vært strålende for Pep Guardiolas lag denne sesongen, med ni mål og seks målgivende på 50 kamper.

Jagielka beundrer O’Reilly, men mener 21-åringen må bli bedre defensivt for å bli Englands førstevalg. – Han blir ikke bedt om å spille venstreback når han er i Manchester City, sa Jagielka. Rooney foretrekker Manchester Uniteds Luke Shaw som startvenstreback, som var Englands førstevalg i EM i 2021 og VM i 2022. – Behold balansen, og la de offensive spillerne vinne kampene for deg.

Luke Shaw kan ikke angripe like mye nå, men det han kan, er å forsvare, sa Rooney. Tuchel brukte eksperimentelle lagoppstillinger mot Uruguay og Japan. Rooney beundrer Tuchel for at han brukte disse kampene til å se nærmere på kantspillerne, men mener at den tidligere Chelsea-manageren allerede burde ha bestemt seg for majoriteten av laget. – Jeg liker det Tuchel har gjort, men jeg mener fortsatt at du på dette stadiet bare skal ha spørsmålstegn ved én eller to spillere.

Det virker som om han fortsatt prøver å finne ut av resten av troppen – og ti startende spillere, sa Rooney. England åpner VM mot Kroatia i Dallas 17. juni, før de møter Ghana i Boston seks dager senere. Den siste gruppekampen spilles mot Panama i New Jersey 27. juni





Sporten_com / 🏆 3. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wayne Rooney Trent Alexander-Arnold Thomas Tuchel England VM Fotball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harlem Alexander døper nytt hus Villa BagheeraHarlem Alexander og Jan Thomas har flyttet til Nesøya og gitt hjemmet navnet Villa Bagheera etter en avstemning blant følgere i sosiale medier.

Read more »

Alexander Tettey bringer ny energi som midlertidig trener i RosenborgAlexander Tettey tar over treneransvaret på Lerkendal med fokus på glede, høy intensitet og en testperiode for sin egen trenerkarriere.

Read more »

Giganter i Premier League, La Liga og Serie A jakter den norske spissen Alexander SørlothDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Alexander Kristoff blir ekspert for TV 2 under Tour de FranceDen tidligere proffsyklisten Alexander Kristoff skal være sykkelekspert for TV 2 under årets Tour de France og forteller om hverdagen med familien etter karriereslutt.

Read more »