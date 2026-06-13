Wegovy-slankepillen klar for Storbritannia: Daglig tablette åpner for ny behandlingsform mot fedme

Den orale versjonen av Wegovy, en effektiv slankemedisin, har fått godkjenning i USA og skal nå ut i Storbritannia. Pillen inneholder samme virkende stoff som injeksjonen og lover vektreduksjon på omtrent 14 prosent over et år. Norske legere advises til forsiktighet og påpeker at bivirkningsprofilen forbliver betydelig.

En ny behandlingsform mot fedme er nå tilgjengelig. Pillene har allerede fått godkjenning i USA og vil innen få uker lanseres i Storbritannia, som det første europeiske landet.

Den daglig inntakte slankepillen inneholder samme aktive ingrediens som den ukentlige Wegovy-injeksjonen. Forskere og leger har pekt på at muligheten for å unngå å pakket seg selv med en injeksjon vil kunne føre til at enda flere velger medicinsk behandling for å reduere vekten. Ankomsten av disse nye pillene blir møtt med positivar blant briter som sliter med overvekt og fedme.

- Godkjenningen av denne pillen, som tas daglig, er verdifulle nyheter for personer som lever med fedme, spesielt de som har en aversjon mot injeksjoner, sier en representant for helsemyndighetene. Han understreker at fedme i Storbritannia har nådd et alvorlig nivå. Produsenten av Wegovy-pillen, det danske firmaet Novo Nordisk, opplyser at omkring 15 millioner mennesker i Storbritannia lever med fedme. Likevel har bare en liten brøkdel av disse tilgang til effektiv behandling.

Dette skaper et betydelig tilbudsunderskudd, noe som gjør at den nye pillens tilkomst antas å være svært etterspurt. I Norge har det også vært advart mot de mulige konsekvensene av denne nye medisintypen. I april kontaktet TV 2 flere norske leger som uttrykker bekymring for at publikum kan få et for enkelt bilde av hva behandlingen innebærer. De påpeker at selve pillen fortsatt er et kraftig medikament, med effekt og bivirkningsprofil som er minst like betydelige som for injeksjonsformen.

Ferske kliniske studier viser at brukere av den nye pillen i gjennomsnitt miste rundt 14 prosent av sin kroppsvekt over en behandlingsperiode på 64 uker. Det forventes at den oralt administrerte pillen vil være en mer kostnads-effektiv behandlingsform enn injeksjonene, selv om produsenten Novo Nordisk foreløpig ikke vil bekrefte noen priser.

Pillen vil kunne skrives ut på resept til personer med en Body Mass Index (BMI) på 30 eller høyere, eller til de med BMI på 27 eller høyere som samtidig har fedmes relaterte sykdommer. Et viktig administrasjonshensyn er at pasientene ikke må innta mat eller drikke i minst 30 minutter etter å ha tatt pillen, ettersom dette kan påvirke legemidlets opptak. De mest alminnelige bivirkningene rapporteres å være mage-tarmrelaterte, inkludert kvalme, diaré, forstoppelse og oppkast.

Health authorities and patient groups are closely monitoring the rollout, as the arrival of oral semaglutide marks a significant shift in the pharmacological management of obesity. Danmarks legemiddelmyndighetere har allerede foretatt en positiv vurdering, og andre europeiske land vil sannsynligvis følge i Storbritannias fotspor. I Norge vil Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk måtte godkjenne pillen før den becomes available on prescription.

Even though the convenience of a daily pill is expected to increase uptake, medical professionals emphasize that this is not a quick fix, and that successful weight loss still requires a continued focus on diet, physical activity, and behavioural changes. The medication is intended as an adjunct to lifestyle modifications for those with clinically significant obesity. It serves as a potent tool in a broader treatment strategy, under strict medical supervision.

That the same active substance, semaglutide, can be delivered effectively in an oral formulation represents a major pharmaceutical breakthrough. Novo Nordisk has invested significantly in this technology to overcome the historical challenge of peptide drug absorption through the gastrointestinal tract. Patient advocacy groups have welcomed the news, hoping it will reduce stigma and make treatment more accessible.

However, critics warn that the high demand could strain healthcare budgets, and that careful patient selection and monitoring will be essential to mitigate risks. The long-term safety profile of the oral formulation remains a key area of ongoing research. For individuals struggling with severe obesity, the pill offers a new sense of hope and an alternative they might be more comfortable with.

But as with any potent medication, the benefits must always be weighed against potential harms on an individual basis. The introduction of Wegovy pills thus stands as a milestone in obesity care, yet also a challenge for health systems to allocate resources wisely





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

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