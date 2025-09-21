West Ham i krise: Graham Potter på vei ut?

West Hams sesongstart har vært skuffende, og manager Graham Potter er under press. Klubben vurderer å erstatte ham med Nuno Espírito Santo, Slaven Bilic eller Gary O'Neil.

Det går rykter om at West Ham-manager Graham Potter var frustrert overfor spillerne sine allerede før lørdagens hjemmetap mot Crystal Palace. Den dårlige starten på sesongen er et tydelig bevis på at mye ikke fungerer for tiden. West Ham United opplever en periode med betydelig usikkerhet etter en sesongstart som har skapt mer tvil enn håp.

Graham Potter, som ble valgt for bare noen måneder siden som den store forventningen for å lede London-klubben, ser prosjektet sitt vakle etter bare én seier i de fem første seriekampene. Fire påfølgende tap har utløst alle alarmene, og laget befinner seg allerede i nedrykksstriden, en situasjon som styret ikke er villig til å tolerere. \Ifølge rapporter fra «The Guardian» har klubbens ledere startet arbeidet med en alternativ plan, med tre navn allerede under vurdering for å overta benken dersom Potters tid skulle ta slutt for tidlig. Den første av dem er Nuno Espírito Santo, for tiden uten klubb etter å ha blitt sparket fra Nottingham Forest. Hans erfaring i Premier League med Wolverhampton er en av faktorene som taler til hans fordel, sammen med hans disiplinerte profil som kunne gi defensiv stabilitet til et lag som virker for sårbart bakover. Den andre kandidaten er et kjent ansikt i London: Slaven Bilic. Kroaten trente tidligere «hamrene» i en periode preget av hans karakter og en drømmesesong der laget endte på syvendeplass. Hans retur er et alternativ som favoriseres av noen av supporterne på grunn av minnene fra det konkurransedyktige og engasjerte West Ham-laget, selv om andre er forsiktige med å ansette en trener som tidligere ble sparket. Den tredje kandidaten er Gary O'Neil, en av de største overraskelsene på de engelske trenerbenkene forrige sesong etter å ha reddet Bournemouth og deretter påtatt seg utfordringen med en gjenoppbygging av Wolverhampton. Hans ungdom og evne til å jobbe med begrensede ressurser er egenskaper som overbeviser den sportslige ledelsen, som tror hans pragmatiske stil kan være nøkkelen til å snu den negative trenden. \Potters posisjon svekkes for hver kamp som går. Hans rykte, allerede skadet fra hans mislykkede periode i Chelsea, har ikke klart å bli gjenopprettet i denne nye utfordringen. Supporterne begynner å vise utålmodighet, og britiske medier spekulerer i at de kommende kampene vil være avgjørende for å bestemme hans videre tilstedeværelse. Hvis det ikke oppnås en umiddelbar endring i resultatene, vil West Ham foreta en trenerendring. Klubben ønsker ikke å risikere å bli involvert i en nedrykkskamp gjennom hele sesongen, noe som ville ha vanskelige sportslige og økonomiske konsekvenser. Det ser ut som om løsningen er nær. Hvis londonklubben ikke responderer raskt, er det bare et spørsmål om tid før et av disse tre navnene, Nuno Espírito Santo, Slaven Bilic eller Gary O'Neil, vil ta på seg oppgaven med å redde «hamrene» fra en krise som truer med å ruinere deres mål





West Ham United Graham Potter Nuno Espírito Santo Slaven Bilic Gary O'neil Premier League

