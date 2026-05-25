WHO-sjef: 101 bekreftede tilfeller av ebola i Kongo

WHO-sjefen Tedros Adhanom Ghebreyesus har bekreftet 101 tilfeller av ebola i Kongo. Utbruddet antas å ha startet i Ituri-provinsen i april, og det er den såkalte bundibugyo-varianten av ebolaviruset som sprer seg nordøst i Kongo.

Sykdommen er påvist i den konfliktherjede Ituri-provinsen, i millionbyen Goma og i nabolandet Uganda. WHO-sjefen sier at innsatsen for å få utbruddet under kontroll trappes opp. Han viser til at konflikten i Ituri tvinger folk på flukt, noe som gjør smittesporing vanskeligere. Frykt og mistro til myndighetene bidrar også til å vanskeliggjøre situasjonen, sier han.

I helgen meldte myndighetene i Kongo at 204 mennesker er registrert døde, blant 867 mistenkte tilfeller, i ebola-utbruddet så langt. Det anslås at mellom 25 og 40 prosent av de smittede dør av sykdommen. Viruset smitter ved berøring og kontakt med kroppsvæsker. Bundibugyo er ifølge WHO en sjelden variant av viruset, som mangler godkjent vaksine og spesifikk behandling.

Ebolavirus er en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker. Den kan forårsake alvorlige blødninger og organsvikt. Fredag ble det kjent at Norge styrker helsekrisefondet til Verdens helseorganisasjon (WHO) med 50 millioner kroner til håndtering av ebolautbruddet i Kongo og Uganda





