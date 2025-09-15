Wilder kan tilbake til Sheffield United - etter Selles avganger

Sheffield United har sparket Ruben Selles og spekulasjoner om en overraskende gjenansettelse av Chris Wilder melder seg.

I juli engasjerte Sheffield United Ruben Selles som hovedtrener. Den spanske treneren har spesialiserte seg på engelsk fotball, men det som kjennetegner trenerstillingene hans hos Southampton, Reading og Hull City, er at de har vært av kort varighet. Etter mindre enn tre måneder i jobben hos Sheffield er det igjen over for Selles, etter fem kamper med tap. Dette åpner for en overraskende signering. Chris Wilder ledet Sheffield United med stor suksess fra 2016, men fikk sparken i 2021.

Sander Berge uttalte i sin tid at Wilder var en av grunnene til at han valgte Sheffield-signeringen i 2020. Så dukket jammen Wilder opp som trener hos Sheffield fra 2023. Forrige sommer glapp så vidt Premier League-opprykk for klubben, inn kom altså Ruben Selles. Men med den nåværende trenerrota, står Sheffield United overfor en mulig pause i suksesshistorien. Det er spekulasjoner om at Sheffield-ledelsen har forhørt seg med Chris Wilder om en gjenansettelse, der 57-åringen er åpen for å ta en tredje runde for klubben. Mildt sagt oppsiktsvekkende, men med Wilder vet spillere og supportere hva de får. Vi tipper Sander Berge gir tommel opp for sin tidligere klubb til valget av Wilder





