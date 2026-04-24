Wilms innrømmer straffskyld for drapet på Kampen

Djordje Wilms har for første gang innrømmet straffskyld for drapet på Tamima Nibras Juhar. Han begjærte ikke lenger løslatt under fengslingsmøtet.

Under et fengslingsmøte i Oslo tingrett fredag, foretok Djordje Wilms en betydningsfull vending i saken rundt drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i fjor.

For første gang innrømmet 18-åringen straffskyld for selve drapet, en erkjennelse som kommer etter flere måneder med benektelse og forklaringer om politisk motivasjon. Forsvarer Petter Mandt forklarte at denne endringen i Wilms’ holdning skyldes hans nåværende situasjon, hvor han er fjernet fra det miljøet han tidligere var en del av, og ikke lenger har tilgang til internett. Mandt antydet at Wilms nå ser saken i et nytt lys, uten påvirkning fra eksterne faktorer.

Påtalemyndigheten fremmet begjæring om ytterligere åtte ukers varetektsfengsling, med henvisning til fare for bevisødeleggelse og gjentakelsesfare. Wilms var beboer på et botreningshjem i Kampen-området, hvor Juhar, en 34 år gammel kvinne, var ansatt. Juhar var alene på jobb da hun ble utsatt for det fatale angrepet, og Wilms ble pågrepet kort tid etter hendelsen.

Tidligere har Wilms tilstått å ha tatt livet av Juhar, men har konsekvent nektet skyld for drapet, og har i stedet hevdet at handlingen var politisk motivert, med det formål å skape frykt og usikkerhet i samfunnet. Etterforskningen har avdekket at Wilms også har uttrykt planer om å skade andre personer, og politiet har tidligere opplyst at han hadde planer om å angripe en moské i Hønefoss.

Psykologiske undersøkelser har blitt gjennomført, og konklusjonen er at Wilms trolig var tilregnelig på tidspunktet for drapet, noe som betyr at han anses å være ansvarlig for sine handlinger. Denne vurderingen er avgjørende for den videre rettsprosessen. Drapet på Tamima Nibras Juhar rystet det norske samfunnet dypt, og utløste en bred og sterk reaksjon. Hendelsen skapte stor sorg og fortvilelse, og mange uttrykte sin medfølelse med Juhars familie og venner.

Som et uttrykk for solidaritet og minne, ble det arrangert et rosetog i Oslo, hvor tusenvis av mennesker deltok. Deltakerne bar roser som symbol på respekt og kondolanser, og toget var en sterk demonstrasjon av samhold og avsky mot vold. Rosetoget ble dekket bredt i media, og bidro til å sette fokus på viktigheten av å bekjempe hat og ekstremisme.

I tillegg til rosetoget, ble det også samlet inn penger til Juhars familie, og det ble lagt ned blomster og lys ved botreningshjemmet hvor hun jobbet. Drapet har også ført til en debatt om sikkerheten for ansatte i helse- og omsorgssektoren, og om behovet for bedre beskyttelse mot vold og trusler. Flere har påpekt at Juhar var alene på jobb da hun ble angrepet, og at dette reiser spørsmål om bemanning og sikkerhetsrutiner.

Saken har også satt søkelys på radikalisering og ekstremisme, og på behovet for å forebygge at unge mennesker blir påvirket av hatefulle ideologier. Politiet og andre myndigheter har intensivert sitt arbeid med å overvåke og bekjempe ekstremisme, og det er blitt satt i gang flere tiltak for å hindre at lignende tragedier skal skje igjen. Wilms’ nye erkjennelse av straffskyld for drapet representerer et viktig skritt i saken, men mange spørsmål gjenstår fortsatt å besvare.

Hva var de konkrete motivene bak drapet? Hvilken rolle spilte det miljøet Wilms tidligere var en del av? Og hvilken innvirkning vil hans psykiske tilstand ha på den videre rettsprosessen? Disse spørsmålene vil bli sentrale når saken kommer opp for retten.

Påtalemyndigheten vil sannsynligvis legge vekt på Wilms’ tidligere forklaringer om politisk motivasjon, og vil forsøke å bevise at drapet var planlagt og forsettlig. Forsvareren vil på sin side trolig argumentere for at Wilms’ psykiske tilstand påvirket hans handlinger, og vil forsøke å redusere straffen. Uansett utfallet av rettssaken, vil drapet på Tamima Nibras Juhar forbli en tragisk hendelse som har satt dype spor i det norske samfunnet.

Saken har reist viktige spørsmål om sikkerhet, radikalisering og samhold, og har understreket behovet for å bekjempe hat og ekstremisme i alle former. Det er avgjørende at vi lærer av denne tragedien, og at vi arbeider sammen for å skape et tryggere og mer inkluderende samfunn for alle. Den kommende rettssaken vil forhåpentligvis bidra til å bringe klarhet i saken, og gi Juhars familie og venner en form for rettferdighet





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Haaland sikret City seier over Arsenal – Guardiola svarer på feiring-kritikkErling Haaland ble matchvinner da Manchester City slo serieleder Arsenal. Pep Guardiola forsvarer lagets feiring etter kampen mot kritikk fra blant annet Wayne Rooney.

Read more »

Variert døgn i Vestland: Fotballpatruljer, løpehjul-kontroller og paraglider-ulykkeEn oversikt over hendelser i Vestland onsdag, inkludert politipatruljer ved Brann-kampen, kontroller av løpehjul, innbrudd, overtagelse av historisk kystgård, og en paraglider-ulykke i Gudvangen.

Read more »

Bernardo Silva's fremtid: Kan City-stjernen ende opp i Arsenal?Etter en imponerende prestasjon mot Arsenal, spekuleres det i at Bernardo Silva, som har annonsert sin avgang fra Manchester City, kan være på vei til London-klubben. Sportsdirektøren i Arsenal var til stede på kampen og observerte Silva nøye.

Read more »

Kampen om retten til å bli glemt på nett: Når skal fortiden slettes?En mann i 40-årene forsøker å fjerne gammel medieomtale av sin kriminelle fortid, noe som reiser spørsmål om retten til å bli glemt, advokaters etiske ansvar og samfunnets behov for informasjon.

Read more »

18-åring erkjenner skyld i Kampen-drapet18-åringen som er tiltalt for å ha drept Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo, har for første gang erkjent straffskyld. Han har tidligere hevdet drapet var politisk motivert, men forsvareren sier han nå ser saken annerledes etter å ha blitt tatt ut av sitt tidligere miljø. Han hadde også planer om å angripe en moské.

Read more »

Djordje Wilms tilstår skyld i drapet på Tamima Nibras JuharUnder et fengslingsmøte innrømmet Djordje Wilms for første gang straffskyld for drapet på Tamima Nibras Juhar. Han har tilstått drapet, men nekter skyld for forsettlig drap, og hevder det var politisk motivert. Wilms ble varetektsfengslet og har blitt undersøkt av psykiatere.

Read more »