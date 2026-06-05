Wolfe om Brann-dramatikken: - En liten bombe

Norsk landslagsspiller Jonathan Wolfe fra Brann og Wolverhampton Wanderers deler tankene sine om Branns fjerning av trener Freyr Alexandersson rett før VM, og om hvordan landslagets forberedelser til Foto VM i USA foregår.

Den norske fotballlandslaget har ankommet USA for å forberede seg til Fotball-VM 2026, og teamet har satt opp base i Greensboro , North Carolina. Der møtte vi venstrebacken Jonathan Wolfe , 24 år, som har vokst opp i Bergen og tidligere spilte for Brann .

Nå spiller han for Wolverhampton Wanderers i England, og er en del av landslagets VM-tropp. I denne reportasjen forteller Wolfe om hvordan det er å være tilbake i regionen der Brann spiller, om trenervekslingen i Brann, og om forventningene til landslagets VM-kamp





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