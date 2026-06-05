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Wolfe om Brann-dramatikken: - En liten bombe

Sport News

Wolfe om Brann-dramatikken: - En liten bombe
Fotball-VM 2026BrannJonathan Wolfe
📆6/5/2026 12:40 PM
📰Nettavisen
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Norsk landslagsspiller Jonathan Wolfe fra Brann og Wolverhampton Wanderers deler tankene sine om Branns fjerning av trener Freyr Alexandersson rett før VM, og om hvordan landslagets forberedelser til Foto VM i USA foregår.

Den norske fotballlandslaget har ankommet USA for å forberede seg til Fotball-VM 2026, og teamet har satt opp base i Greensboro , North Carolina. Der møtte vi venstrebacken Jonathan Wolfe , 24 år, som har vokst opp i Bergen og tidligere spilte for Brann .

Nå spiller han for Wolverhampton Wanderers i England, og er en del av landslagets VM-tropp. I denne reportasjen forteller Wolfe om hvordan det er å være tilbake i regionen der Brann spiller, om trenervekslingen i Brann, og om forventningene til landslagets VM-kamp

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Fotball-VM 2026 Brann Jonathan Wolfe Norsk Landslag Freyr Alexandersson Greensboro

 

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