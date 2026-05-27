Xabi Alonso jakter Antonio Blanco for Chelsea

Chelsea-sjef Xabi Alonso ønsker å hente Antonio Blanco til Stamford Bridge. Midtbanespilleren har imponert i Alavés og kan bli en viktig brikke i Alonsos prosjekt.

I den korte perioden som Xabi Alonso var i Real Madrid i fjor gikk han igjennom alle som hadde tilknytning til klubben på et eller annet tidspunkt og som kjente kulturen i klubben.

Faktisk hadde han i fjor sommer Arsenal kaptein Martin Ødegaard som Real Madrid først lånte bort og så solgte for frem år siden på sin muligens liste. Den ferske Premier League vinneren er ikke aktuell, men en annen som Real Madrid solgte for tre år siden for 4 millioner euro var på Xabi Alonso sine lister er mer enn aktuell.

Nå som Chelsea manager har han i det minste pengene til å kjøpe alt han måtte ønske seg og muligheten som ligger på bordet er billig. Antonio Blanco er tilbake i det europeiske rampelyset etter en sesong preget av stor modenhet i Alavés. Midtbanespilleren fra Córdoba, som kom opp gjennom Reals Madrids ungdomsrekker, har blitt den stille lederen for laget fra Vitoria. Prestasjonene hans har allerede utløst betydelig aktivitet i overgangsmarkedet.

Nå fremstår Chelsea som den mest bestemte klubben til å gjøre et kupp. Xabi Alonso, den nye treneren i London-klubben, har utpekt spanjolen som en ideell brikke for å bygge opp midtbanen på Stamford Bridge. Antonio Blancos utvikling i Alavés har vært en av de mest positive historiene for klubben de siste årene.

Etter å ha forlatt Real Madrid på jakt etter mer spilletid, fant midtbanespilleren i Vitoria det perfekte miljøet for å vokse, konkurrere og ta på seg reelle ansvarsområder. Hos Alavés har han gått fra å være en lovende spiller til å bli helt uunnværlig. Hans taktiske forståelse, evne til å balansere laget og letthet i organiseringen fra bunnen av banen har gjort ham til den ubestridte sjefen på midtbanen.

Blanco er ikke en spiller som lager overskrifter med spektakulære detaljer, men snarere en som preger kampene med sin enorme innflytelse. Han tilbyr seg frem, rydder opp i spillet og gir mening til lagets bevegelser. Fotballen hans forstås bedre gjennom kontinuitet enn gjennom blærete enkeltprestasjoner - noe trenere som søker struktur og pålitelighet setter svært høyt. Som 25-åring er han på et ideelt tidspunkt for å ta steget videre.

Han har opparbeidet seg erfaring i La Liga, kjenner kravene i spansk fotball og har vist at han kan lede laget fra en av banens mest kritiske posisjoner. Alavés vil ikke slippe ham - men markedet rører på seg. Alavés er ikke ivrige etter å gi slipp på ham. Klubben anser Blanco som en brikke i det aller øverste skapet, og kontrakten hans som løper frem til 2027 gir dem en viss kontroll.

Markedet begynner imidlertid å bevege seg, og interessen fra en gigant som Chelsea kan endre alt. Xabi Alonsos ankomst til Chelsea markerer en ny fase på Stamford Bridge. Den baskiske treneren vil få myndighet til å reorganisere en tropp som etter flere ujevne sesonger trenger balanse, identitet og en langt klarere fotballfilosofi. I denne sammenhengen passer Antonio Blanco som hånd i hanske.

Xabi kjenner selv verdien av midtbanespillere som forstår spillet gjennom posisjonering, pasningsspill og taktisk intelligens - han var selv en av de store spesialistene på dette området som spiller. Blanco kan levere nettopp det. Han vil ikke komme til Chelsea som en mediestjerne, men som en strukturell brikke. En spiller som kan skape orden på midtbanen, skjerme midtstopperne og gi de mer kreative kreftene frihet til å utfolde seg.

Chelsea har samlet mye talent de siste årene, men har ikke alltid funnet balansen. Xabi ønsker å bygge et mer gjenkjennelig lag, og han trenger taktisk pålitelige spillere som er villige til å ta på seg spesifikke roller. Premier League ville vært et betydelig steg for Antonio Blanco, men også en mulighet som er vanskelig å la gå fra seg.

Å konkurrere i England, under ledelse av en trener som virkelig verdsetter profilen hans, kan bli steget han trenger for å ta seg inn i en helt ny dimensjon. Tallet som diskuteres, gjør flyttingen til en åpenbar mulighet. Å snakke om rundt 10 millioner euro for en midtbanespiller i Blancos alder - med hans erfaring og prestasjoner - virker som en usedvanlig lav pris etter dagens markedsstandarder. For Chelsea ville det vært en økonomisk lavrisikoavtale.

Klubben har brukt enorme summer de siste årene, men må nå være mer presis. Å signere billig, med gode kriterier og ut fra trenerens reelle behov, kan bli nøkkelen i denne nye fasen. For Alavés derimot, er avgjørelsen langt mer kompleks. Å selge lagets leder for et så lavt beløp vil bety å miste en grunnleggende brikke.

Samtidig vil det gi dem mulighet til å hente inn en betydelig sum for en spiller som kom fra Real Madrid, og hvis langsiktige kontraktsfremtid ikke er helt sikret. Real Madrid følger også med i kulissene. De hadde reserverte mekanismer på spilleren da han forlot klubben, og utviklingen hans har ikke gått upåaktet hen i Chamartín. Likevel er det Chelsea som nå fremstår som den mest bestemte klubben.

Antonio Blanco har fortjent denne muligheten gjennom daglig hardt arbeid og utholdenhet. Overgangssagaen kan bli en av de mest interessante i sommerens vindu, der en lite prangende, men ekstremt effektiv spiller kan bli nøkkelen til å gjenreise Chelseas midtbane under Xabi Alonso





