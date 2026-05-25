Xi Jinping's Confrontation with Japan at US-China Summit

Chinese President Xi Jinping's aggressive criticism of Japan during his summit with US President Donald Trump has raised concerns about the impact on relations between the two countries. The confrontation, which included a heated exchange on Japan's increasing defense spending and its perceived 'remilitarization', has been described as the most heated part of the two-day summit between Xi and Trump. The US has been reportedly surprised by Xi's strong stance, given that Japan was not a central topic in the pre-summit talks between US and Chinese representatives. Japan's response to Xi's criticism has been dismissive, with the country's government secretary denying China's claims of increased militarism in Japan as 'completely baseless'. Former Japan advisor Christopher Johnstone believes that Xi's confrontational approach and attempt to exploit Trump's desire for stable relations between the US and China may have the opposite effect. He also points out that Beijing's underestimation of the impact of its criticism of Japan outside China may lead to a stronger Japan in the long run.

Xi Jinping skal ha overrasket amerikanske tjenestemenn med et kraftig angrep på Japan under toppmøtet med Donald Trump . Ifølge avisen gikk den kinesiske lederen hardt ut mot Japan s statsminister Sanae Takaichi under toppmøtet i Beijing tidligere denne måneden, kritiserende Japan s økende forsvarsutgifter og landets «remilitarisering».

Flere kilder beskriver utspillet som den mest opphetede delen av det to dager lange toppmøtet mellom Xi og Trump. Trump skal ha svart at Japan har vært nødt til å føre en mer offensiv sikkerhetspolitikk på grunn av den økende trusselen fra Nord-Korea, men det er uklart om han også nevnte Kina – Japans største sikkerhetsbekymring – i samme sammenheng.

Ifølge FT har amerikanerne blitt overrasket over Xis kraftige angrep, siden Japan ikke hadde vært et sentralt tema i samtalene mellom amerikanske og kinesiske representanter i forkant av toppmøtet. Japans regjeringssekretær Minoru Kihara ville mandag ikke kommentere FTs opplysninger direkte, men avviste Kinas påstander om økende militarisme i Japan som «fullstendig grunnløse».

Christopher Johnstone, tidligere Japan-rådgiver i Det hvite hus, sier Xis «konfronterende tilnærming» til Japan og forsøket på å utnytte Trumps ønske om stabile relasjoner mellom USA og Kina, trolig får motsatt effekt. Undervurderer Beijing hvor lite gjennomslag kritikken av Japan har utenfor Kina, og peker på at Tokyo allerede er i ferd med å knytte tettere sikkerhetsbånd til land som Australia, Filippinene og Sør-Korea.

Forholdet mellom Beijing og Tokyo har blitt kraftig forverret siden statsminister Sanae Takaichi i november uttalte at en kinesisk invasjon av Taiwan kan utgjøre en «eksistensiell trussel» mot Japan og i ytterste konsekvens åpne for japansk militær støtte til allierte. Siden har Kina innført eksportrestriksjoner mot japansk militærindustri og tiltak for å begrense kinesisk reiseaktivitet til landet. Beijing har også anklaget Tokyo for «remilitarisering»





Finansavisen / 🏆 26. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

China Japan US-China Relations Donald Trump Xi Jinping Sanae Takaichi Minoru Kihara Christopher Johnstone FT Taiwan Australia Filippinene Sør-Korea Remilitarization Exportrestrictions Reiserestriksjoner

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA anerkjenner Grønlands selvstendighet, men overgrepstropper av TrumpDen amerikanske administrasjonen har anerkjent Grønland som en delstat av Danmark, men president Donald Trump har fortsatt med trusler om aktion mot landet. De globale magtene ser på Grønland-spørsmålet som en økning av spenningen i Arktis, som også involverer Russland.

Read more »

Warholm er tilbake til 2.-plass i China med 46,82Karsten Warholm imponerte på lørdag ved å finne sin andre beste tid på 400 meter hekk med en tid på 46,82. Etter noen måneders pause for å rekonvalesere etter en leggskade, var hans første løp siden VM-trompet over Tokyo sist, da han overrasket med en 47,24-tid. I år var dos Santos formstokk, som sikret seg brasskalaen i Xiamen med en tid på 33,01. Uavgjort mellom de to over 400 meter i over 3 sesonger, men denne gangen vant dos Santos.

Read more »

Demokratene med ny korrupsjonsanklage mot TrumpDemokratene anklager president Donald Trump for korrupsjon etter aksjekjøp i selskap som han deretter har gitt drahjelp og snakket varmt om.

Read more »

Europe, US and China continue to prioritize processes rather than geopolitical factors in industrial strategyThe European Union's Industrial Accelerator Act proposal aims to strengthen industrial leadership in strategic sectors, promote decarbonization, and increase demand for low-carbon products produced in Europe. However, the challenges in Europe's industrial competitiveness, low capital availability, high energy costs, weak investment appetite, fragmented markets, and global competition from states like China and the US remain. The article emphasizes the urgency of addressing these issues to maintain industrial competitiveness and strategic robustness.

Read more »