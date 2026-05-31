Yannick Dainese forteller om tragedien som forandret Schumachers liv

Piloten Yannick Dainese forteller om den tragiske ulykken som skjedde i Méribel i 2013 og hvordan den forandret livet til den tidligere Formel 1-stjernen Michael Schumacher.

Da alarmen gikk i franske Méribel vinteren 2013, antok ikke piloten Yannick Dainese at han skulle bli en del av en av idrettshistoriens mest omtalte ulykker.

Nå forteller han om tragedien som forandret Schumachers liv. Da redningsmannskapene fikk beskjed om hvem den skadde personen var, trodde piloten først at det ikke kunne stemme. - Først trodde jeg han spøkte, forteller Dainese i et intervju med den franske avisen L'Équipe, gjengitt av Daily Mail. Alvoret gikk derimot raskt opp for ham.

Ifølge piloten fikk mannskapet ordre om å fjerne kameraer og kommunikasjonsutstyr, samtidig som journalister ble nektet adgang til redningsoppdraget. Skiområdet ble raskt sperret av, og kun medisinsk personell, redningsarbeidere og Schumachers nærmeste fikk tilgang til ulykkesstedet. Schumacher ble stabilisert og fraktet med helikopter til sykehuset i Grenoble. Flyturen skal ha tatt rundt 25 minutter.

Nå arbeider Dainese i dag for det franske sivilforsvaret i Grenoble. Han forklarer at han har valgt å tie om hendelsen i alle disse årene av respekt for Schumacher-familien. Schumachers kone, Corinna Schumacher, har siden ulykken holdt ektemannens helsetilstand strengt skjermet fra offentligheten. Den tidligere Ferrari-stjernen pådro seg alvorlige hodeskader da han falt under en skitur i Méribel i 2013.

Etterforskningen konkluderte med at han ikke kjørte uforsvarlig fort da ulykken skjedde. Han ble senere lagt i kunstig koma og gjennomgikk flere operasjoner





