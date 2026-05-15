Yara Herøya revolusjonerer driften med digital tvilling

Yaras enorme kunstgjødselfabrikk på Herøya har tatt i bruk en fotorealistisk digital modell for å effektivisere vedlikehold, øke sikkerheten og forbedre opplæringen av ansatte.

Yara på Herøya i Porsgrunn står i dag som et av verdens mest betydningsfulle anlegg for produksjon av kunstgjødsel, og med en historie som strekker seg helt tilbake til 1928, representerer fabrikken en enorm industriell arv.

For å møte kravene i den moderne digitale tidsalderen har selskapet nå implementert en teknologisk nyvinning i form av en digital tvilling. Dette er i praksis en komplett, fotorealistisk digital kopi av det fysiske anlegget, som gjør det mulig for ansatte å navigere i fabrikkens komplekse struktur uten å faktisk være til stede på stedet. Tidligere kunne det være en tidkrevende og utmattende prosess for vedlikeholdspersonell og ingeniører å lete etter spesifikke ventiler eller komponenter i det kilometerstore anlegget.

Nå kan de i stedet fly gjennom en virtuell modell, nesten som om de brukte Google Maps, for å lokalisere nøyaktig utstyr, tegninger og teknisk dokumentasjon. Denne overgangen fra fysisk leting til digital navigasjon sparer organisasjonen for utallige timer med unødig gange i trapper og mellom etasjer, noe som fører til en betydelig økning i den daglige driftseffektiviteten.

Sikkerhetsaspektet ved å innføre en slik digital modell kan ikke overvurderes, spesielt i et miljø hvor man håndterer ekstremt krevende materialer som syrer, gasser, høyt trykk og varierende temperaturer. I et slikt anlegg er det absolutt ingen rom for prøving og feiling, da konsekvensene av en menneskelig feil kan bli katastrofale. Den digitale tvillingen fungerer derfor som en form for simulatorsystem, sammenlignbart med hvordan flykapteiner trener i en flysimulator før de setter seg i et ekte cockpit.

Gjennom denne virtuelle plattformen kan operatører og teknikere teste hvordan prosessene responderer på endringer i trykk og flyt uten å utsette det faktiske anlegget for risiko. Selv om Yara foreløpig ikke simulerer hele den kjemiske prosessen i sanntid, gir modellen en uvurderlig mulighet for opplæring og forberedelse. Ved å zoome inn på en spesifikk ventil kan brukeren umiddelbart hente opp relevante flytskjemaer, bilder og tekniske spesifikasjoner, noe som eliminerer usikkerhet og reduserer risikoen for feilkoblinger eller feilaktig vedlikehold.

Implementeringen av denne teknologien belyser også den store forskjellen mellom etablerte industrianlegg med hundre års historie og nyere bransjer, som for eksempel olje- og gassektoren, hvor digitale verktøy ofte har vært integrert fra starten av. For et anlegg som det på Herøya innebærer dette en omfattende prosess med å digitalisere gamle tegninger og dokumentasjon for å bringe dem inn i den moderne æraen. Det er snakk om en betydelig økonomisk investering, men gevinster i form av redusert nedetid og økt driftssikkerhet rettferdiggjør kostnaden.

Spesielt viktig er dette i forbindelse med planlagte nedstengninger for vedlikehold, som kun skjer ett til to ganger i året. Siden det kan gå flere år mellom hver gang enkelte ansatte deltar i slike kritiske operasjoner, fungerer den digitale tvillingen som et verktøy for å opprettholde og friske opp kompetansen.

Ved å kunne visualisere arbeidsoperasjonene digitalt før de utføres fysisk, sikrer Yara at arbeidet utføres raskere, tryggere og med høyere presisjon, noe som i siste instans sikrer anleggets konkurranseevne i et globalt marked





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Digital Tvilling Yara Industri 4.0 Sikkerhet Herøya

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Yara revolusjonerer driften på Herøya med digital tvillingYara har implementert en virtuell kopi av sitt enorme anlegg i Porsgrunn for å effektivisere vedlikehold, øke sikkerheten og forbedre opplæringen av ansatte.

Read more »

Yaras enorme kunstgjødselfabrikk får en digital tvillingEn av verdens største kunstgjødselfabrikker ligger på Herøya i Porsgrunn. Nå har Yara’s enorme anlegg fra 1928 fått en digital tvilling. I stedet for å gå kilometervis på leting etter riktig ventil, kan de ansatte nå ‘fly’ ut i en digital modell for å finne utstyr, tegninger og dokumentasjon.

Read more »

Verdens største kunstgjødselfabrikker får digital tvillingEn av verdens største kunstgjødselfabrikker på Herøya i Porsgrunn har fått en digital tvilling, som gjør at ansatte kan 'fly' rundt i en fotorealistisk modell for å finne utstyr, tegninger og dokumentasjon.

Read more »