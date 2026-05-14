Yara revolusjonerer driften på Herøya med digital tvilling

Yara har implementert en virtuell kopi av sitt enorme anlegg i Porsgrunn for å effektivisere vedlikehold, øke sikkerheten og forbedre opplæringen av ansatte.

Yara , en av verdens ledende aktører innen produksjon av kunstgjødsel, har tatt et betydelig teknologisk sprang ved sitt anlegg på Herøya i Porsgrunn. Dette anlegget, som har røtter helt tilbake til 1928, er et av de største og mest komplekse av sitt slag i verden.

For å håndtere utfordringene som følger med et så omfattende og historisk anlegg, har selskapet nå implementert en såkalt digital tvilling. En digital tvilling er i bunn og grunn en virtuell, nøyaktig kopi av den fysiske virkeligheten, som i dette tilfellet er hele fabrikkområdet. Ved å skape en fotorealistisk modell av anlegget, kan de ansatte nå navigere i fabrikken digitalt før de i det hele tatt setter foten på fabrikkgulvet.

Dette er ikke bare et spørsmål om bekvemmelighet, men en fundamental endring i hvordan industrielt vedlikehold og drift utføres i praksis i en moderne tid. Tidligere var hverdagen for mange av de ansatte preget av omfattende fysisk leting etter utstyr. På et anlegg som strekker seg over flere kilometer, kunne det ta svært lang tid å lokalisere en spesifikk ventil eller et bestemt rørsegment. Terese Hegnastykket beskriver opplevelsen som å bruke Google Maps, men spesifikt tilpasset for fabrikkmiljøer.

Ved å zoome inn på den digitale modellen kan operatører og teknikere raskt identifisere nøyaktig hvor utstyret befinner seg, og samtidig ha umiddelbar tilgang til relevante tegninger, flytskjemaer og teknisk dokumentasjon. Denne integrasjonen av data betyr at man slipper å bære med seg store mengder papirdokumentasjon eller lete gjennom utdaterte arkivsystemer mens man er ute i anleggene. Effektivitetsgevinsten er enorm, spesielt når man tar i betraktning mengden trapper og etasjer som må forseres i et anlegg av denne størrelsen.

Tiden som spares på leting kan nå brukes til faktiske reparasjoner, forebyggende vedlikehold og optimalisering av produksjonsprosessene. Sikkerhetsaspektet er kanskje det viktigste argumentet for den store investeringen i digital tvilling-teknologi. I et industrielt anlegg som håndterer farlige kjemikalier, sterke syrer, gasser under høyt trykk og ekstreme temperaturer, er marginene for feil minimale. Her er det absolutt ikke rom for prøving og feiling i den fysiske verden.

Den digitale tvillingen fungerer derfor som en avansert simulator, i likhet med hvordan flykapteiner trener i en flysimulator før de setter seg i en ekte cockpit. Operatørene kan teste ulike scenarier, simulere endringer i trykk og flyt, og observere hvordan systemet responderer uten å risikere menneskeliv, utstyr eller miljøskader. Dette er særlig kritisk under planlagte nedstengninger, som kun skjer ett til to ganger i året.

Siden det kan gå flere år mellom hver gang en ansatt deltar i en slik prosess, er den digitale treningen essensiell for å opprettholde kompetansen og sikre at alle vet nøyaktig hva som skal gjøres når den kritiske fasen inntreffer. Sammenlignet med olje- og gassindustrien, som er relativt ung og ofte bygget med moderne digitale verktøy fra starten av, har tradisjonell tungindustri som Yara hatt en brattere læringskurve.

Det er en betydelig forskjell på å drifte et anlegg som har vært i kontinuerlig drift i hundre år og et moderne offshore-felt. Likevel viser Yara at det er fullt mulig å modernisere selv de eldste strukturer gjennom smart teknologi. Selv om investeringen i en digital tvilling er kostbar, er avkastningen i form av økt oppetid, redusert risiko og bedre ressursutnyttelse udiskutabel.

Dette markerer et viktig skifte mot Industri 4.0, hvor data og fysisk infrastruktur smelter sammen for å skape en mer bærekraftig og effektiv produksjon. Ved å flytte dokumentasjonen og planleggingen inn i en virtuell modell, legger Yara grunnlaget for en fremtid hvor digital innsikt driver den fysiske produksjonen mot nye høyder av effektivitet





