Yara, som er et internasjonalt selskap som opererer i over 60 land, har valgt å ikke investere mer i grønn ammoniakksproduksjon i Porsgrunn. De planlegger å modernisereProduction i Nederland, der strømtilgangen til grønne nysatsinger er bedre og strømprisen er lavere.

Yara sier fra seg strøm til grønn ammoniakk i Porsgrunn, men moderniserer i Nederland. – Det er min store bekymring: den potensielt langsomme døden fordi man ikke investerer, sier fabrikksjef Ole-Jacob Siljan.

Ole-Jacob Siljan er fabrikksjef ved Yara i Porsgrunn. Han minner om at Yara er et internasjonalt selskap som kan flytte produksjon dit det er mest lønnsomt. Yara er et internasjonalt selskap som opererer i over 60 land, og kan flytte produksjon dit det er mest lønnsomt.

– Hvis det ikke er lønnsomt å investere i Norge, så blir ikke Porsgrunn nedlagt de neste ukene, men du vil kanskje stoppe å investere i Porsgrunn, fordi det er mer lønnsomt å gjøre det andre steder, sier Siljan. Siljan viser til at gratiskvotene i EUs CO2-kvotesystem skal fases ut, og at det kan gi ammoniakkfabrikken i Porsgrunn 1,6 milliarder kroner i økte kostnader hvert år. Da Yara planla hydrogen-prosjektet sitt, koste strømmen i Sør-Norge cirka 20 øre per kWh.

Hittil i år har snittprisen ligget over en krone. Siljan tror bekymringen deles av resten av smelteverksindustrien, petrokjemisk industri og kjemisk industri. Andre deler av næringslivet er nok mindre bekymra, for eksempel datasentre. De er i stand til å betale den strømprisen





