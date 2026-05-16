Yaras digitale tvilling sparer tid og effektiviserer jobben

Yaras enorme anlegg fra 1928 har fått en digital tvilling, som gjør at de ansatte kan ‘fly’ rundt i en digital modell for å finne utstyr, tegninger og dokumentasjon. Det sparer mye tid på leting, både i dokumenter og ute i anleggene.

En av verdens største kunstgjødselfabrikker ligger på Herøya i Porsgrunn. Nå har Yara ’s enorme anlegg fra 1928 fått en digital tvilling . I stedet for å gå kilometervis på leting etter riktig ventil, kan de ansatte nå ‘fly’ ut i en digital modell for å finne utstyr, tegninger og dokumentasjon.

– Det blir litt som å gå rundt i Google Maps, egentlig, bare rundt i fabrikkene, sier Terese Hegnastykket i denne ukas episode av podkasten Teknisk sett.finne riktig dokument. Nå zoomer jeg inn på riktig ventil og finner dokumenter, flytskjema eller bilder. Det sparer oss mye tid på leting, både i dokumenter og ute i anleggene. — Absolutt.

Det er mange etasjer og trapper også, så vi sparer fryktelig mye tid som man kan bruke på andre ting. Det er mye mer effektiv jobbing, sier Hegnastykket





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Yara Kunstgjødselfabrikker Digital Tvilling Fly Ventil Anlegg Dokumentasjon Google Maps Trening Flysimulator Planlagte Nedstengninger Investering

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Serie A-kaos: Roma-derby flyttes til mandag, mange kamper flyttes til mandagDet er kaos i Serie A-tabellen, og det er søndagens hovedstadsderby mellom Roma og Lazio som er i sentrum. Det er satt opp med kampstart 12.30, men det er samtidig finale i en TV 2 Play-sendte Masters-turneringen i tennis. Det skaper problemer med sikkerheten, og derfor flyttes kampen til mandag. Mange kamper flyttes til mandag også, og det skaper frustrasjon blant lag og supportere.

Read more »

Grue IL vertskap for Solbakkens mest historiske uttakDet skjer 21. mai klokken 20.00, og dermed blir Grue IL vertskap for Solbakkens mest historiske uttak. – Jeg kan si at det stemmer at vi skal være vertskap for dette uttaket, sier styreleder Anders Hommerstad Nysæther i Grue IL til VG. – Det var en idé fra TV 2 og NRK, som vi i Grue IL, NFF og Ståle (Solbakken) ble forelagt – og synes var en god idé. Det synes vi er veldig hyggelig, sier Nysæther. Noen detaljer om arrangementet kan han foreløpig ikke dele. NFFs medieavdeling er på sin side sparsommelige med informasjonen rundt uttaket, og varsler en oppdatering fredag. Både Ståle Solbakken og hans assistent Kent Bergersen har fortid i klubben. I 2025 tok Solbakken VGs lesere med inn i garderoben det hele begynte for hans del. Dermed sluttes ringen på et vis, når det historiske uttaket av VM-troppen til USA, Canada og Mexico offentliggjøres nettopp her. Troppen skal bestå av 26 spillere. Denne uken har Norges Fotballforbund (NFF) sendt inn sin såkalte brutto-tropp, en liste på rundt 50 spillere som alle kan bli tatt ut. Det er på nasjonalarenaen Ullevaal Stadion landslagssjef Solbakken vanligvis presenterer dette uttaket. Der er det imidlertid hektisk virksomhet før de skal arrangere kvinnenes Champions League-finale mellom Barcelona og Lyon, bare to dager etter Solbakkens VM-uttak. Du trenger imidlertid ikke vente på å ta ut din tropp. Det kan du gjøre her:

Read more »

Yaras enorme kunstgjødselfabrikk får en digital tvillingEn av verdens største kunstgjødselfabrikker ligger på Herøya i Porsgrunn. Nå har Yara’s enorme anlegg fra 1928 fått en digital tvilling. I stedet for å gå kilometervis på leting etter riktig ventil, kan de ansatte nå ‘fly’ ut i en digital modell for å finne utstyr, tegninger og dokumentasjon.

Read more »

Guttormsen kan ikke fly til Kina med lange staver, og sesongstarten blir utsattAtle Guttormsen, far og trener, opplyser at hans klient Guttormsen ikke kunne fly med lange staver til Kina, og sesongstarten blir utsatt til Diamond League-stevnet i Stockholm og Oslo. Sondre Guttormsen kan kjempe på hjemmebane i Stockholm, da han hoppet 6,06 meter inne i vinter.

Read more »