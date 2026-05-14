Yaras enorme kunstgjødselfabrikk får en digital tvilling

En av verdens største kunstgjødselfabrikker ligger på Herøya i Porsgrunn. Nå har Yara’s enorme anlegg fra 1928 fått en digital tvilling. I stedet for å gå kilometervis på leting etter riktig ventil, kan de ansatte nå ‘fly’ ut i en digital modell for å finne utstyr, tegninger og dokumentasjon.

En av verdens største kunstgjødselfabrikk er ligger på Herøya i Porsgrunn. Nå har Yara ’s enorme anlegg fra 1928 fått en digital tvilling . I stedet for å gå kilometervis på leting etter riktig ventil, kan de ansatte nå ‘fly’ ut i en digital modell for å finne utstyr, tegninger og dokumentasjon.

– Det blir litt som å gå rundt i Google Maps, egentlig, bare rundt i fabrikkene, sier Terese Hegnastykket i denne ukas episode av podkasten Teknisk sett.finne riktig dokument. Nå zoomer jeg inn på riktig ventil og finner dokumenter, flytskjema eller bilder. Det sparer oss mye tid på leting, både i dokumenter og ute i anleggene. — Absolutt.

Det er mange etasjer og trapper også, så vi sparer fryktelig mye tid som man kan bruke på andre ting. Det er mye mer effektiv jobbing, sier Hegnastykket. Før kunne det ta lang tid å finne riktig ventil på det kilometerstore anlegget. Nå flyr man rundt i en fotorealistisk modell, hvor all info ligger lagret.

Det er nok den store forskjellen mellom oss, som har vært i drift i hundre år, og oljebransjen, som egentlig er ganske ny, sier Nilsen. For Yara’s del startet planleggingen i 2021. Nå er hele anlegget skannet, og alle prosessdelene er med i tvillingen. Men ett til to stopp i året og seks skift kan det gå flere år mellom hver gang folk deltar på planlagte nedstengninger.

– Det er en høy investering. Men det er viktig at man har fokus også på hva det faktisk gir tilbake, sier Nilsen. Du möt være innlogget hos Ifrågasått for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Yara Kunstgjødselfabrikk Digital Tvilling Ventil Fly Google Maps Fabrikker Trening Flysimulator Prosess Trykk Flyt Temperatur Nedstengninger Investering Fokus Bankid Automatisk Oppretting Av Brukerkonto Innlogget Hos Ifrågasätt Kommentere Under Fullt Navn Eller Med Kallenav

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Yaras fabrikksjef bekymret for den potensielt langsomme dødenYara sier fra seg strøm til grønn ammoniakk i Porsgrunn, men moderniserer i Nederland. – Det er min store bekymring: den potensielt langsomme døden fordi man ikke investerer, sier fabrikksjef Ole-Jacob Siljan.

Read more »

Yaras fabrikksjef bekymret for den potensielt langsomme dødenYara sier fra seg strøm til grønn ammoniakk i Porsgrunn, men moderniserer i Nederland. – Det er min store bekymring: den potensielt langsomme døden fordi man ikke investerer, sier fabrikksjef Ole-Jacob Siljan.

Read more »

Yaras fabrikksjef bekymret for den potensielt langsomme dødenYara sier fra seg strøm til grønn ammoniakk i Porsgrunn, men moderniserer i Nederland. – Det er min store bekymring: den potensielt langsomme døden fordi man ikke investerer, sier fabrikksjef Ole-Jacob Siljan.

Read more »

Yaras fabrikksjef bekymret for den potensielt langsomme dødenYara sier fra seg strøm til grønn ammoniakk i Porsgrunn, men moderniserer i Nederland. – Det er min store bekymring: den potensielt langsomme døden fordi man ikke investerer, sier fabrikksjef Ole-Jacob Siljan.

Read more »