Yngvill's journey of grief and growth after father's death

Yngvill, a talented artist and game developer, shares her story of loss and resilience after her father's untimely death. She reflects on the stigma surrounding mental health and the importance of open conversations about difficult topics.

Yngvill fikk gitar av faren da hun var fire. På en måte har hun bygget bildet av farens identitet rundt instrumentet; pappa var Alf som kom inn og ut av livet til Yngvill gjennom oppveksten.

Plutselig kunne han forsvinne, og ingen i familien hørte eller så noe til ham på lang tid. I perioder holdt alkoholen han unna. Han var redd for å skuffe familien og bli en byrde, og hadde ikke samvittighet til å være der for dem. Musikkens smak hans smittet over, og all musikk var bra musikk, så lenge det var god musikk, hos Alf.

Yngvill er både spillutvikler og billedkunstner. Alf lærte henne hvordan det er viktig å få lov til å være kunstner, uansett om det er det man føler seg som. Hele slekta er full av musikere, kunstnere og teaterfolk. Og for Yngvill kommer mye av det kunstneriske fra faren.

Mikkjell Lønning/Gamer.no – Selv har jeg forstått at å ha forretningserfaring og være en arbeidstaker er viktig for å kunne gjennomføre og leve av kunsten. – Det hjelper ikke å ha masse penger om jeg ikke kan ta vare på folk rundt meg og de som ikke har det bra. Det har jeg lært av situasjonen med pappa. Foreldrene gikk fra hverandre da hun var liten, og slik fikk Yngvill en viss distans til far sine vansker.

– Han levde med depresjon og angst fra han var liten. Å ikke ville leve er noe man måtte forhandle seg til, sier hun. – Selvmedisinering med rus og alkohol blir det samme. Selv om vi ikke var inne i det, fikk vi et forhold til det.

Og det var vanskelig å late som det ikke skjedde. Da Alf valgte å ta sitt eget liv i september 2005, var Yngvill 24 år gammel. Med en gang handlet alt om å passe på de yngre søskena. – Vi var tre søstre som mistet far vår.

Mamma hadde mistet far til sine barn og skulle ta vare på den 15 år gamle dottera til far. Alle hadde vært gjennom traumer. Det var mange tunge følelser og vanskelige situasjoner, noe som lett kan splitte opp en familie, men i stedet knytte det oss tettere sammen. – Hun sto oss ut av de dypeste gropene og var limet i familien.

Det er hennes største ønske at det har gått så bra med oss, og at vi kom oss gjennom dette. Dødsfallet skulle ikke bli noe som definerte dem negativt. De skulle jobbe seg gjennom traumet og vokse på det. – Jeg merket fort at det er veldig mye stigma rundt temaer som rus, alkohol og selvmord.

Det skal man ikke snakke om. Men det er jo det som hjelper mest: Å snakke om det. Familien ble enige om at de ikke skulle skamme seg over hva som skjedde. – Det er en del av oss og de vi er.

For oss ble det et referansegrunnlag for å snakke med andre mennesker, og da skal man ikke late som ingenting skjer. Det var vi bevisste på. Barnerommet hos mor fløyt over av skisser, tegninger og malerier. Å bli billedkunstner var alltid å være en drøm, men på mors kontor sto det også en antikvarisk datamaskin.

Spill bestod ikke mer enn noen grønne streker og bobler. Likevel lokket de henne inn i et helt nytt univers. – Da jeg var seks år gammel, tok en rik tante meg med til lekebutikken og jeg fikk kjøpe det jeg ville. Slik fikk jeg meg en Nintendo.

– Det var et a-ha-blik for meg, nesten en religiøs opplevelse. Jeg elsker spill, jeg elsker kunst, og plutselig kunne jeg gjøre begge deler. Et par år etter dødsfallet malte hun et portrett av faren. Penselen kunne formidle det hun ikke helt klarte å sette ord på.

For Yngvill startet det med en kort gåsimulator som skulle visualisere hvordan det er å hjelpe noen som ikke er villig til å ta imot hjelp. – De som ser seg selv som en byrde, og ikke forstår at de kan få hjelp, hvordan kan du egentlig hjelpe dem? Det var der ideen til Havspeilet kom fra. Spelet handler ikke nødvendigvis om selvmord, men viser hvordan det er å gradvis miste noen.

Litt og litt. – Det er ikke noe du kan fikse. Det skjer bare. Alle har opplevd å miste noen eller at et forhold går i oppløsning.

Da sitter du igjen med et hull i deg. Hun synes det er bakvendt at det skal være så vanskelig å snakke om noe som er så universelt menneskelig. Etter dødsfallet merket hun at folk ikke helt visste hva de skulle si til henne. Yngvill prøvde å være direkte.

– Det er tøft å snakke om dette, men det er mange flere som har opplevd de samme tingene enn hva man tror. Hun merket hvordan åpenheten senket terskelen for å stille spørsmål. Folk tok kontakt og delte sine egne erfaringer, og lurte på om hun hadde råd. Arbeidet med Havspeilet har rystet opp i en del gamle minner, men det har også vært en måte å bearbeide følelsene på.

– Folk vil være åpne og snakke om det som er vanskelig, og jeg er ikke redd for å gjøre det. Selv kan jeg uttrykke meg godt kunstnerisk, og spill har blitt et språk for meg. – Det finnes ingen andre medium som er så interaktive og gir en slik innlevingsfølelse, der du kan ta del i og forstå opplevelsene, som spill. Og i spillbransjen har hun fått kontakt med andre utviklere som har vært gjennom lignende traumer





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Yngvill Father's Death Mental Health Open Conversations Stigma

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