Øystein Stray Spetalen kritiserer Støre for renteøkning og kollaps i batterisektoren

Investor Øystein Stray Spetalen kritiserer statsminister Jonas Gahr Støre for å ha hevet styringsrenten fra 4,0 til 4,25 prosent, og kobler økningen til feilslått næringspolitikk, høyt offentlig forbruk og økte skatter. Spetalen peker også på kollapset i batterisektoren og mener det er et resultat av statlig styrt industripolitikk. Han sammenligner Norge med Sverige, som har en lavere rente og mer nyskapning, og mener at det norske regimet tømmer lommebøkene til arbeidsfolk.

Øystein Stray Spetalen retter kraftig kritikk mot statsminister Jonas Gahr Støre etter at styringsrenten ble hevet fra 4,0 til 4,25 prosent, skriverDen Sveits bosatte investoren kobler renteøkningen til det han mener er feilslått næringspolitikk , høyt offentlig forbruk og økte skatter .

– Sløsing på aktiv næringspolitikk som batterier, havvind og hydrogen, milliarder til et korrupt Ukraina, bistand som dessverre ikke går til de trengende og enorme skatteøkninger til nordmenn. DNB: Alene om å vente ny heving i juni DNB Carnegie tror nå på ny renteheving i juni. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache vil ikke si hva som skal til for at det skjer. – Sverige, som leder en motsatt politikk, har 1,75 prosent rente og enormt med nyskapning.

Det norske regimet, ledet av Støre, tømmer nå lommebøkene til arbeidsfolk, sier Spetalen. Utspillet kommer dagen etter at Morrow Batteries gikk konkurs. Spetalen har tidligere advart mot Norges batterisatsing, og mener kollapsen viser svakhetene ved statlig styrt industripolitikk. Foto: Javad Parsa / NTB – Jeg forstår godt om folk føler seg lurt i dag, sier Astrup til – Regjeringen var veldig opptatt av å ta æren av at renten til slutt gikk ned etter 14 renteøkninger.

Da må de også ta ansvaret for at den går opp. Det har vært mange bortforklaringer fra regjeringens side





