Yttergård Jenssen trives i Lillestrøm – kritikk mot Rosenborg etter uttalelser

Yttergård Jenssen er fornøyd i Lillestrøm og antyder forskjell i treningskulturen sammenlignet med Rosenborg. Ekspert mener det er gnisninger i Rosenborgs garderobe.

Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Det er ikke bare stopperkrise i Trøndelag, men også poengkrise. Rosenborg , hvor Yttergård Jenssen er utlånt til Lillestrøm frem til 1. august, har hatt en seriestart verre enn på lenge. I tillegg er de ute av cupen. Lillestrøm har startet sterkt med to seire på rad, og kontrasten til situasjonen Yttergård Jenssen forlot og er i nå, kunne nesten ikke vært større.

Etter et tap mot Tromsø, har mye handlet om tilliten til Rosenborg-treneren. TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener noe skurrer. Yttergård Jenssen er tydelig fornøyd med sin situasjon i Lillestrøm. På Åråsen, der gressmatten ser ut til å invitere til finspill, trente Yttergård Jenssen alternativt. Han trives godt, og familien har flyttet til Romerike. Han mener han ledes av dyktige trenere som får det beste ut av spillerne. Han gjorde også et intervju med TV 2 etter seieren mot Molde. Der ble han spurt om forskjellene mellom RBK og LSK, og svarte at man trener litt hardere i Lillestrøm. I et VG-intervju forsøker han å tone ned utspillet, og hevder han ikke har fått noen reaksjoner. Han understreker at det trenes godt i Rosenborg også, men at han føler intensiteten på trening i Lillestrøm har vært bedre. Jesper Mathisen mener Rosenborg ville vært mer solide med Yttergård Jenssen på banen i de første kampene. Han mener TV 2-intervjuet er oppsiktsvekkende, og at det ligger følelser bak. Mathisen påpeker at Yttergård Jenssen var en sterk personlighet i Rosenborg-garderoben, sammen med andre spillere. Han antyder gnisninger og misnøye i garderoben. Yttergård Jenssen svarer at han alltid har gitt 100 prosent for RBK, uavhengig av trener, og vært lojal. Han understreker at overgangen til LSK kun var basert på muligheten for spilletid og ønsker Rosenborg alt godt. VG har vært i kontakt med Rosenborg, men kommunikasjonsansvarlig Jørgen Stenseth sier de fokuserer på kampen mot Sarpsborg 08 og ikke kommenterer Mathisens tolkninger. Debatten om hvem som skal ta over Rosenborg er allerede i gang. \Rosenborgs vanskelige situasjon fortsetter å dominere nyhetsbildet, med fokus på både sportslige resultater og interne forhold. Yttergård Jenssens uttalelser, både i intervjuer og i respons på Mathisen, har bidratt til å forsterke spekulasjoner om misnøye og potensielle problemer i Rosenborgs garderobe. Mens Rosenborg sliter på banen, blomstrer Yttergård Jenssens karriere i Lillestrøm. Hans kommentarer om treningsintensitet og miljø, sammenlignet med tiden i Rosenborg, har skapt interesse og debatt. Det er tydelig at Yttergård Jenssen trives i sitt nye miljø, og at han ser en positiv forskjell i treningskulturen. Samtidig understreker han lojalitet til sin tidligere klubb, og forsøker å dempe eventuelle negative konsekvenser av hans uttalelser. Rosenborgs manglende resultater og uttalelser fra tidligere spillere, skaper en perfekt storm av medieoppmerksomhet rundt klubben. Spørsmålet om trenerens fremtid og mulige endringer i spillerstallen, er nå et hett tema for diskusjon. \Kontrasten mellom Yttergård Jenssens suksess i Lillestrøm og Rosenborgs nedtur, er slående. Dette forsterker bildet av en klubb som sliter med å finne formen, og som kanskje sliter med interne utfordringer. Jesper Mathisens uttalelser gir ytterligere næring til spekulasjonene om en mulig splittelse i Rosenborg-garderoben, og om en manglende støtte til trenerteamet. Rosenborgs dårlige seriestart og tidlige exit fra cupen, har gjort situasjonen prekær. Kommunikasjonsansvarlig Jørgen Stenseths manglende kommentarer understreker klubbens ønske om å fokusere på det sportslige, og å unngå å bidra til ytterligere debatt. Fremtiden for Rosenborg ser usikker ut, og det er tydelig at klubben trenger å finne en løsning for å snu den negative trenden. Spørsmålet om hvem som skal ta over som trener, og hvordan man skal skape en bedre harmoni i garderoben, er nå avgjørende. Yttergård Jenssens suksess i Lillestrøm, mens Rosenborg sliter, bidrar til å forsterke inntrykket av at endringer er nødvendige for å gjenopprette klubbens tidligere storhet





