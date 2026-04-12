Yttergård Jenssen: Uttalelser om Rosenborg skaper overskrifter

Rosenborg-spiller Yttergård Jenssen skaper overskrifter etter uttalelser om treningsopplegg og intensitet i Lillestrøm. Eksperter spekulerer i forholdet mellom spilleren og hans tidligere klubb.

Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Og det er ikke bare stopperkrise i Trøndelag, det er også poengkrise. Rosenborg , som han er utlånt til Lillestrøm fra frem til 1. august, har ikke hatt en verre seriestart siden 1977. I tillegg er de ute av cupen.

Lillestrøm har åpnet med to seire på sine to kamper, og kontrasten til hva han forlot og der han er i dag kunne nesten ikke vært større: – Hva slags forhold har du til Rosenborg og trener Alfred Johansson og resten av trenerapparatet der? – Det er et godt forhold, det. De sa at det ikke var plass til meg, og da var det bare å prøve å finne seg en annen klubb. Heldigvis kom Lillestrøm på banen, og jeg er veldig fornøyd med det valget, sier Yttergård Jenssen til VG etter å ha tenkt seg om noen sekunder. Etter tapet mot Tromsø har det meste handlet om tilliten til Rosenborg-treneren: TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener noe skurrer. På et Åråsen, der gressmatten akkurat nå ser ut til å innby til ordentlig finspill når Start kommer på besøk lørdag, gjorde Yttergård Jenssen mer alternativ trening. 29-åringen sier han stortrives. Familien har flyttet til Romerike og mener han ledes av ekstremt dyktige trenere «som får det beste ut av folk». 29-åringen gjorde også et intervju med TV 2 i 1-0-seieren mot Molde sist helg. Da ble han spurt om det er mye som er annerledes mellom RBK og LSK: – Man trener litt hardere her enn hva vi gjorde i Rosenborg. Det er en gjeng i god form, var svaret. Han forsøker å tone ned det utspillet i intervjuet med VG og hevder han «egentlig ikke» har fått noen reaksjoner på det. – Det trenes bra i Rosenborg også, men jeg føler bare at den intensiteten som har vært på trening her i Lillestrøm, har vært veldig bra. Det var egentlig bare det jeg mente med det. – Har den vært bedre her? – Ja, nei altså, jeg føler... jeg kan bare si at jeg føler det trenes på et høyt nivå her, og det er bra trykk. Jesper Mathisen tror Rosenborg hadde vært mer solide med Jenssen på banen i de første kampene av årets sesong. Han mener at TV 2 intervjuet Jenssen gjorde er oppsiktsvekkende. – Det ble sikkert gjort av en grunn. Det ligger noen følelser der, med at han mener han burde fått en viktigere eller større rolle. Men hverken han eller Kylian Mbappé hadde frelst Rosenborg på et sekund. Det krever en sterkere kur enn som så. Men han er en av dem som kunne bidratt, sier Mathisen. Han hevder deretter at Yttergård Jenssen var blant de sterke personlighetene Rosenborg-garderoben i 2025, sammen med tre andre spillere som nå alle er borte Mathisen trekker frem sterke personligheter som nå Start-spiller Erlend Dahl Reitan, Vålerengas Ole Sæter og Hamburg-keeper Sander Tangvik. – Det har nok vært gnisninger og misnøye, og en garderobe som ikke har stått hundre prosent bak trenerne sine til enhver tid. – Hva mener du, at Jenssen var en spiller som hadde gnisninger med treneren og at han har vært misfornøyd? – Ja, det skinner gjennom når han svarer det han svarer etter forrige kamp. Du svarer ikke sånn hvis det ikke ligger noe mellom her. Det var lett å lese at her var det noe. Du trenger ikke slenge på den måten om du ikke vil snakke ned Rosenborg. Det er bevis nok på at noe ikke stemmer, sier Mathisen. Yttergård Jenssen har følgende svar til Mathisens påstander: – Jeg har alltid gitt 100 prosent for RBK uansett hvem som har vært trener og alltid vært lojal mot trenerteamet og spillergruppen. Har ingenting usnakket med noen i RBK. Overgangen med LSK var kun basert på muligheten for spilletid. Jeg ønsker Rosenborg alt godt. VG har vært i kontakt med Rosenborg. Kommunikasjonsansvarlig Jørgen Stenseth sier de har fullt fokus på kampen mot Sarpsborg 08 denne helgen og har ingen kommentarer til Jesper Mathisens tolkninger. Debatten om hvem som skal ta over Rosenborg går allerede nå. Yttergård Jenssen, som for tiden er utlånt fra Rosenborg til Lillestrøm, har skapt overskrifter etter uttalelser om treningsopplegg og intensitet i de to klubbene. Jenssen antyder at treningen i Lillestrøm er mer intens enn i Rosenborg, noe som har fått eksperter og fans til å spekulere i forholdet mellom spilleren og hans tidligere klubb. Jenssens kommentarer kom etter et intervju der han sa at det trenes hardere i Lillestrøm. Dette har ført til spørsmål om gnisninger og misnøye i Rosenborg-garderoben. TV 2-eksperten Jesper Mathisen har uttalt at Jenssens uttalelser tyder på at det var noe som skurret i forholdet til Rosenborg-treneren og klubben generelt. Mathisen mener at Jenssen var en av de sterke personlighetene i Rosenborg-garderoben, og at hans avgang kan ha vært knyttet til misnøye. Jenssen selv insisterer på at han alltid har vært lojal mot Rosenborg og at overgangen til Lillestrøm kun handlet om spilletid. Rosenborgs kommunikasjonsansvarlig har uttalt at klubben fokuserer på kommende kamper og ikke kommenterer Mathisens uttalelser. Saken har skapt en større debatt om Rosenborgs prestasjoner og trenerteam. Eksperter diskuterer nå om Jenssens fravær har påvirket lagets resultater, og om det er underliggende problemer i klubben. Fans spekulerer i årsakene til Jenssens uttalelser, og om det er en reaksjon på manglende spilletid eller en uenighet med treneren. Det er tydelig at Jenssens uttalelser har satt fyr på debatten om situasjonen i Rosenborg, og fremtiden til klubben er nå et stort tema. Rosenborgs dårlige seriestart og tidlige utgang fra cupen forsterker fokuset på eventuelle problemer i laget. Det er ingen tvil om at det er spenning rundt Rosenborg for tiden, og supportere og eksperter venter spent på å se hvordan klubben vil takle denne situasjonen





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Yttergård Jenssen Rosenborg Lillestrøm Jesper Mathisen Fotball

United States Latest News, United States Headlines

