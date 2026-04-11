Yttergård Jenssen uttalelser skaper reaksjoner – RBK-krisen forverres?

Rosenborg sliter i starten av sesongen, mens Yttergård Jenssen trives i Lillestrøm. Uttalelser fra Jenssen om treningsintensitet og eksperters tolkninger skaper reaksjoner og forsterker bildet av en klubb i krise.

Kortversjonen er en oppsummering laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Rosenborg sliter med en dårlig seriestart og er også ute av cupen. Yttergård Jenssen , utlånt til Lillestrøm fra Rosenborg , trives i sin nye klubb og mener treningen er mer intens. Eksperter mener Jenssens uttalelser antyder misnøye med Rosenborg . \ Rosenborg s dårlige sesongstart har skapt stor bekymring. Laget har ikke hatt en verre start siden 1977, og tillegg er de tidlig ute av cupen.

Yttergård Jenssen, som er utlånt til Lillestrøm, har opplevd en stor kontrast. Lillestrøm har vunnet sine to første kamper, mens Rosenborg sliter. Jenssen forteller at han har et godt forhold til Rosenborg og trenerapparatet, men at det ikke var plass til han i klubben. Han er fornøyd med valget om å gå til Lillestrøm. I et intervju med TV 2 antydet Jenssen at treningen i Lillestrøm er mer intens enn i Rosenborg, noe han nå prøver å tone ned. Han understreker at han føler treningen i Lillestrøm er på et høyt nivå med bra trykk. Eksperter, som Jesper Mathisen, tolker Jenssens uttalelser som et tegn på misnøye med Rosenborg og mener han kunne ha bidratt til å styrke laget i de første kampene. Mathisen trekker også frem at Jenssen var en sterk personlighet i Rosenborg-garderoben og at det kan ha vært gnisninger og misnøye i klubben. Yttergård Jenssen avviser påstandene om misnøye og understreker sin lojalitet til Rosenborg. Han hevder at overgangen til Lillestrøm kun var basert på muligheten for spilletid og ønsker Rosenborg alt godt. Rosenborg har foreløpig ingen kommentarer til saken.\Overgangen til Lillestrøm har vært en positiv opplevelse for Yttergård Jenssen. Han stortrives i sin nye klubb og har flyttet med familien til Romerike. Han roser trenerne i Lillestrøm og mener de får det beste ut av spillerne. Jenssen har fokusert på alternativ trening, og hans bidrag på banen for Lillestrøm er tydelig. Samtidig er det tydelig at Rosenborgs situasjon er vanskelig. Presset på treneren er stort, og det diskuteres allerede hvem som skal ta over. Jesper Mathisens uttalelser har satt fokus på forholdene i Rosenborgs garderobe og mulige spenninger mellom spillere og trenere. Slike utspill skaper uro og forsterker bildet av en klubb i krise. Spørsmålet nå er hvordan Rosenborg skal håndtere den dårlige starten og de interne utfordringene for å snu trenden. Kommunikasjonsansvarlig i Rosenborg, Jørgen Stenseth, har uttalt at laget fokuserer på kampen mot Sarpsborg 08 og ikke kommenterer Jesper Mathisens tolkninger. Det er tydelig at Rosenborg befinner seg i en krevende situasjon, både sportslig og med tanke på intern kommunikasjon. Samtidig er det verdt å merke seg at Yttergård Jenssen understreker at han ikke har noe usnakket med noen i RBK. Det vil si at forholdet mellom han og klubben ikke nødvendigvis er så dårlig som enkelte eksperter vil ha det til





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Rosenborg-krisen: Trenertopp i RBK ferdig i klubben etter tre måneder
Rosenborg er kommet til enighet med klubbens hovedansvarlige for fysisk trening, Victor Stoltz, om å avslutte samarbeidet.

Read more »

Ulrik Yttergård Jenssen trives i Lillestrøm, mens Rosenborg sliter: «Gnisninger og misnøye»
Ulrik Yttergård Jenssen har funnet lykken i Lillestrøm, mens Rosenborg kjemper i motvind. Spilleren uttaler seg om forholdet til gamleklubben og hint om gnisninger i garderoben.

Read more »