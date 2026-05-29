Zelenskyj advarer: Russland forbereder nytt omfattende angrep

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder at Russland planlegger et nytt storstilt angrep. Han ber om økt sanksjonspress og raskere leveranser av luftforsvar. Påstanden er ikke bekreftet fra russisk side.

Ukraina s president Volodymyr Zelenskyj har kommet med en alvorlig advarsel om at Russland forbereder et nytt omfattende angrep. I en uttalelse på X fredag skriver Zelenskyj at Ukraina har etterretningsopplysninger som tyder på at Russland planlegger en stor offensiv.

Han understreker at det er avgjørende at alle partnerland er klar over situasjonen, og at Russland fortsatt satser på missiler og krigføring fremfor diplomatiske løsninger. Zelenskyj mener opplysningene viser behovet for økt press, både gjennom sanksjoner og raskere leveranser av luftforsvarssystemer. Zelenskyj opplyser videre at han har diskutert de kommende ukene med Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha. Antiballistisk forsvar er den viktigste oppgaven, ifølge presidenten.

Ukraina forbereder nå detaljerte forslag til en ny europeisk sanksjonspakke og nye tiltak mot omgåelse av eksisterende sanksjoner. Dette er et signal om at Ukraina ikke bare reagerer på trusler, men også jobber proaktivt for å styrke sin posisjon. Samtidig er det uklart når det mulige angrepet skal finne sted, og påstanden er foreløpig ikke bekreftet fra russisk hold. Krigen i Ukraina har pågått i over to år, og dette er ikke første gang Zelenskyj advarer om store russiske offensiver.

Tidligere har slike advarsler ført til økt vestlig støtte i form av våpen og sanksjoner. Likevel gjenstår det å se om det internasjonale samfunnet vil reagere like raskt denne gangen. Eksperter peker på at Russland kan ha til hensikt å utnytte vinteren til å presse Ukraina militært. Samtidig er det tegn til at vestlige land er slitne av krigen, og at støtten kan avta over tid.

Zelenskyjs uttalelse kan derfor være et forsøk på å holde fokus på Ukraina og opprettholde presset på Russland. I tillegg til den militære trusselen er det økonomiske aspektet viktig. Ukraina har lenge bedt om strengere sanksjoner mot Russland, spesielt rettet mot energisektoren og finansielle tjenester. Den nye sanksjonspakken som Zelenskyj refererer til, kan innebære ytterligere restriksjoner på russisk oljeeksport og teknologioverføring.

Det er også forventet at den europeiske union vil diskutere saken i løpet av de neste ukene. Hvorvidt dette vil være tilstrekkelig for å hindre et nytt angrep, er usikkert. Bakgrunnen for den økte spenningen er at Russland de siste månedene har intensivert sine bombardementer mot ukrainske byer, spesielt energianlegg. Dette har ført til strømbrudd og humanitære problemer for millioner av mennesker.

Ukraina har svart med å angripe russiske militærmål på Krim og i Russland, men har ikke kapasitet til å stoppe de russiske missilene fullstendig. Derfor er luftforsvar den absolutte prioriteten. Zelenskyjs advarsel kommer samtidig som det pågår diplomatiske aktiviteter i flere kanaler. blant annet har det vært samtaler om en mulig våpenhvile, men ingen konkrete framskritt er rapportert. Russland har gjentatte ganger avvist ukrainske krav om tilbaketrekning av styrker.

Dermed står verden overfor en situasjon der krigen sannsynligvis vil fortsette, med risiko for eskalering. For Norges del er dette en påminnelse om at sikkerhetssituasjonen i Europa fortsatt er svært alvorlig. Norge har støttet Ukraina med både militært utstyr og humanitær hjelp, og det forventes at Stortinget vil diskutere ytterligere støtte i løpet av høsten. Samtidig er det viktig å følge utviklingen nøye, da et nytt russisk angrep kan få konsekvenser for hele regionen





