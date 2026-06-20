Den ukrainske presidenten tilbakefører medaljen Den hvite ørnen til den polske presidenten, mens en debatt om bruk av UPA-navnet ruster både historisk og politisk drama. Denne håndlingen illustrerer betydningen av nasjonal stolthet og diplomati i rekondisjoneringskrigssituasjoner.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyy har i dag overført medaljen Den hvite ørnen tilbake til den polske presidenten Karol Nawrocki. Handlingen ble publisert på hans telegram-kanal, hvor han delte flere bilder av en pakke som inneholdt medaljen.

Ifølge meldingen var medaljen, som først ble tildelt Ukraina i 2023 ved et statsbesøk, nå konvertert til et symbol på et spesielt bånd mellom Polen og Ukraina under krigen mot Russland. Tilbakemeldingen har gjenopplivet kappløpet over navnet på en Ukrainisk enhet i andre verdenskrig - UPA, eller Ukrainske frihetshelter. UPA ble skapt i 1942 og ble boikatt av flere europeiske land på grunn av dens modstridende handlinger mot etniske polakker og tysk spedningsstyrke.

Zelenskyj har, i sitt engasjement for å hedre de som kjemper mot russisk agressjon, valgt å hedre UPA-medlemmer, men samtidig kritiseres han for å bruke et navn som har blitt ansett som problematisk av mange i Polen og på andre steder. Tidslinjen for UPA er kompleks; en del av de norske historikerne fremhever at en enhet med dette navnet nettopp i andre verdenskrig kan ha spillet en rolle i å bekjempe både nazister og sovjetropper, men samtidig kan den ha deltatt i etnisk rensking i Volhynia.

Kritikken over nominasjonen i Polen er ikke rart, og mange har uttrykt at bruk av UPA i en post-krig sammenheng kan være en sensitiv feil. Zelenskyj har ikke svar på beboere, men har uttalt at hen vil fortsette å støtte Polen og andre allierte for en felles visjon om uavhengighet og sikkerhet til slutt.

Beslutningen vil ha direkte konsekvenser både for forholdet mellom Polens og Ukrainas ledere ettersetten deres nasjonale og historisk betydningsfulle emblem, og for internasjonal diplomati om hvordan historisk hukommelse og moderne politisk aktivisme kan koordinere. Hovedfokuset vil forbli på det synet Kong Harald fikk ved motta medaljen i Krakow i 2012, og på hvordan medlemmene av begge land kan bruke dette som en plattform for videre samarbeid på internasjonale front.

Sikert tatt, vil dette være en av de viktigste diplomatiske spillene som vil kunne skape nye broforbindelser mellom Norge, Polen og Ukraina. I en tid hvor geopolitiske strømninger stadig endres, er det til åpenhet og pålitelighet som er det viktigst når partnernasjoner ønsker å komme i forside.

Han beskrev i sin melding at medaljen er tiltenkt en person eller en gruppe som har hjulpet Ukraina og reflekterer et viktig symbol, og at den skal videreformidle dette budskapet videre til et bredere publikum. Namnet UPA har også vært gjenstand i omfattende debatter, både for og mot, med et bredt spekter av synspunkter i om samarbeidet med allierte lande vil bli nyttig for å opprettholde en bærekraftig fremtid i tilfelles.

Zelenskyj fortsetter å oppsøke støtte med alle ledere, og arbeider kontinuerlig med å fjerne konflikter og tolke de historiske gjenstander på en måte som holder's trofast. Her er den fullstendige enogbartenev, samtidig med at han har et potensjeur av fremtid i innsyn på egen tilnærmingen til fremtidige diplomatiske forhandlinger over meditasjonsproblem





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