Zelenskyj: Russland fortsetter å satse på missiler og krigføring, ikke diplomatiske skritt

Zelenskyj advarer om en omfattende offensiv fra Russland og understreker behovet for ytterligere sanksjonspress og gjennomføring av luftforsvarsordninger med partnere.

Det er viktig at alle våre partnere er kjent med hva som skjer, og at Russland fortsetter å satse på missiler og videre krigføring , ikke diplomatiske skritt , skriver Zelenskyj .

I uttalelsen viser Zelenskyj til etterretningsopplysninger som ifølge ham tyder på at Russland planlegger en omfattende offensiv. Han understreker behovet for å legge ytterligere sanksjonspress på Russland, og at gjennomføringen av luftforsvarsordninger med partnere ikke kan utsettes. Etter en samtale med utenriksminister Andrij Sybiha er det klart at antiballistisk forsvar er Ukrainas nøkkeloppgave, ifølge Zelenskyj. Vi forbereder også våre detaljerte forslag til en ny europeisk sanksjonspakke og tilleggstiltak mot omgåelse av eksisterende sanksjoner.

Jeg takker alle som hjelper til med å beskytte liv, avslutter han





