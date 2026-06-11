Zlatan Ibrahimovic avslører gamle historier og sin nye TV-jobb under fotball-VM

Zlatan Ibrahimovic deler en ukomfortabel historie om sin tidligere lagkamerat David Beckham og avslører detaljer om sin nye, lukrative TV-jobb under fotball-VM.

Zlatan Ibrahimovic spared sjelden på kruttet. Da den svenske fotballegenden besøkte det populære amerikanske talkshowet Jimmy Kimmel Live, delte han en ukomfortabel historie om sin tidligere lagkamerat David Beckham – og avslørte detaljer om sin nye, lukrative TV-jobb under fotball-VM, skriver svenske Aftonbladet.

Les også: Fotball-VM 2026: Komplett kampprogram og sendeskjema på TV Nykommeren Beckham måtte synge for garderoben Det var da de spilte fotball sammen i PSG at den svenske spisskjempen bestemte seg for å sette den engelske verdensstjernen på prøve. Tradisjonen tro måtte nykommere synge foran resten av spillergruppen, noe Beckham i det lengste prøvde å snike seg unna. – Zlatan, jeg gjør ikke det. Glem det, sa David Beckham, erindrer Ibrahimovic i intervjuet.

Svensken ga seg imidlertid ikke så lett. Etter tre dager med iherdige mas fra Zlatan, måtte engelskmannen til slutt gi etter for presset. Valget falt på den britiske nasjonalsangen, noe som ikke akkurat ble en vokal suksess ifølge Ibrahimovic. – Han sa til meg; «du må hjelpe meg».

Da begynte han å synge den engelske nasjonalsangen. Jeg så på ham og sa; «min venn, jeg kan ikke synge den engelske nasjonalsangen». Zlatan legger ikke skjul på at opplevelsen tok på for den ellers så medievante engelskmannen. – Alle så på ham.

Han ble rød i ansiktet og følte seg ukomfortabel. Han er ingen god sanger, uansett hva dere tror, gliser 44-åringen. Det er imidlertid ikke bare gamle historier Zlatan er aktuell med. Under fotball-VM skal han tre inn i rollen som fotballekspert for den amerikanske TV-giganten Fox.

At den svenske stjernen koster penger, legger han overhodet ikke skjul på. – De betaler meg mye. Jeg er ikke gratis. Jeg er dyr.

Jeg er veldig dyr, slår han fast i kjent stil. Intervjuet med Jimmy Kimmel ble gjort under et døgn før åpningskampen mellom Mexico og Sør-Korea. Ibrahimovic lover å bringe sin karakteristiske, ufiltrerte stil direkte inn i de amerikanske stuene under mesterskapet. – Jeg er den eneste som ikke har manus.

Jeg er der bare for å være meg selv. De vil ha Zlatan. Jeg kommer til å gi dem Zlatan, sier han og legger til: – Når de andre gjør sine analyser, kommer det amerikanske folket til å sovne. Jeg er der for å vekke dem.

De som kjenner meg vet at jeg er en person uten filter. Jeg kommer til å si hva jeg mener og føler. Det er mine meninger – om du liker det eller ikke, er opp til deg





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