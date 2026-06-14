Zlatan Ibrahimovic tar æren for amerikansk TV-rekord

Svenske Zlatan Ibrahimovic kan ta mye av æren for den historiske amerikanske TV-rekorden. I VM-åpningen ble sendingen på TV-kanalen Fox sett av hele 15.986.000 personer, noe som er ny seerrekord for det amerikanske herrelandslaget på engelskspråklig TV.

USAs knusende 4–1-seier over Paraguay i VM-åpningen ble en historisk kveld for amerikansk TV. Sendingen på TV-kanalen Fox ble sett av hele 15.986.000 personer, noe som er ny seerrekord for det amerikanske herrelandslaget på engelskspråklig TV.

Da de massive seertallene ble presentert i Fox' offisielle VM-studio, utløste det umiddelbare «wow»-utrop blant de tilstedeværende. Studioets største og mest omtalte profil valgte imidlertid en litt annen tilnærming. Svenske Zlatan Ibrahimovic, som i sommer fungerer som ekspert for den amerikanske TV-giganten, satt først helt stille før han vendte seg mot programleder Rebecca Lowe med et glimt i øyet: – Så folk så på kampen... eller så de på meg? spurte Zlatan i kjent stil.

Programleder Lowe spilte umiddelbart med på spøken: – Vi ser alle på deg, svarte hun kontant. Dermed ble det nok en minneverdig TV-opptreden fra den svenske fotballegenden, som i alle fall om man spør ham selv, kan ta mye av æren for den historiske amerikanske TV-rekorden. Vil du se neste video? Trump raser: Forlater TV-intervju0:5





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zlatan Ibrahimovic TV-Rekord VM-Åpningen Amerikansk TV Seertall

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Svenske kongeparet feirer 50 år med kjærlighetKong Carl Gustaf og dronning Silvia feirer 50 år med hverandre lørdag i Stockholm. Det norske kongeparet er også på plass for å feire.

Read more »

Norske investorer sikrer seg oljekuppet i VenezuelaFlere norske investorer har posisjonert seg i venezuelansk olje gjennom svenske Keo Capital. Oljeeksponeringen ligger i datterselskapet Keo Energy, som eier andelen i det venezuelanske oljeselskapet PetroUrdaneta.

Read more »

Svenske og danske journalister følger Ståle Solbakken og Norge i VMBåde svenske og danske journalister har tatt turen til USA for å følge Ståle Solbakkens mannskap i dagene inn mot mesterskapet. Reporteren har en tavle med det norske og det danske flagget, der folk kan skrive ned kvaliteter Norge og Danmark kan bidra med i en felles nasjon.

Read more »

Lucas Paquetá får hard kritikk etter svak Brasil-omgang mot MarokkoBrasils Lucas Paquetá ble tatt av banen etter en svak førsteomgang mot Marokko. Svenske eksperter var nådeløse i kritikken, og lagkamerat Bruno Guimarães innrømmer at laget ikke spilte godt.

Read more »