Zourabichvili advarer: Kreml bruker Ivanisjvili for å få kontroll over Georgia

Tidligere president Salomé Zourabichvili hevder at Russland bruker milliardæren Bidzina Ivanisjvili til å undergrave Georgias demokrati og EU-integrasjon. Hun ser tegn til at GD-regimet er i ferd med å kollapse.

Salomé Zourabichvili , Georgia s tidligere president og nå opposisjonens fremste leder, advarer om at Kreml bruker milliardæren Bidzina Ivanisjvili for å få kontroll over Georgia . Under en panelsamtale i regi av Kreba, den georgiske foreningen i Norge, uttalte hun at Ivanisjvili , som ble mangemilliardær i Russland på 1990-tallet, i dag styrer landet gjennom partiet Georgisk Drøm (GD), ofte omtalt som Georgisk Mareritt.

Hun påpeker at den demokratiske utviklingen i Georgia har tatt en alvorlig vending siden GD kom til makten i 2012, og at landet nå beveger seg bort fra Europa og mot Russland. Etter Sovjetunionens fall opplevde Georgia en blodig borgerkrig, men i 2012 lovet Ivanisjvili og hans nystartede parti å ta landet mot Europa med mål om EU- og Nato-medlemskap.

Lenge gikk utviklingen i riktig retning, og da Georgia fikk kandidatstatus til EU i 2023, var det stor jubel i gatene i Tbilisi. Men i 2024 innførte Georgisk Drøm en kontroversiell lov kalt den russiske loven, som struper sivilsamfunnet og uavhengige mediers mulighet til å motta utenlandsk finansiering. Zourabichvili la ned veto, men GD overkjørte det med sitt flertall i parlamentet. Parlamentsvalget høsten 2024 ble preget av omfattende uregelmessigheter, og opposisjonen med Zourabichvili i spissen anerkjenner ikke resultatet.

Til tross for dette gikk hun av frivillig 29. desember 2024. I dag kjemper hun for å bevare drømmen om en europeisk og demokratisk framtid i Georgia. Hun spår at regimet lever på lånt tid, ettersom de mangler folkelig støtte. Zourabichvili ser tegn til slitasje i GD, inkludert at Ivanisjvili har fengslet sin høyre hånd.

Hun understreker at Russlands mål med Georgia ligner på det de forsøkte i Ukraina, men uten bruk av soldater - i stedet bruker de Georgisk Drøm som et verktøy for å oppnå sine interesser





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