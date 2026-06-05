Zverev til finale i Roland-Garros, Stenshorne imponerer, Yamal kåret til årets spiller og flere sportsnyheter

En oppsummering av dagens sportsnyheter: Zverev slår Mensik og er klar for finale i Paris, Martinius Stenshorne med god kvalifisering i Monaco, Lamine Yamal kåret til årets spiller i La Liga, Lillestrøm-Rosenborg flyttet, Andy Robertson til Tottenham, Christina Pedersen til Storhamar, og Breel Embolo endelig på vei til VM-troppen.

Alexander Zverev er klar for sin andre strake finale i Roland-Garros etter å ha slått tsjekkiske Jakub Mensik i semifinalen fredag. Zverev vant 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 og skal søndag kjempe om sin første Grand Slam-tittel.

Tyskeren har tidligere tapt tre finaler: US Open 2020 mot Dominic Thiem, Australian Open 2024 mot Jannik Sinner og Roland-Garros 2024 mot Carlos Alcaraz. I årets finale venter enten Matteo Arnaldi eller Flavio Cobolli. Mensik, som overrasket ved å slå Joao Fonseca i kvartfinalen, slet med nakken i tredje sett og måtte ha behandling. Zverev brøkk tidlig i fjerde sett og sikret seieren.

I Formel 2-klassen imponerte Martinius Stenshorne under kvalifiseringen i Monaco. 20-åringen hadde nest beste tid i gruppe B og ble nummer fire totalt. Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen roste Stenshornes prestasjoner. Hovedløpet i VM-runden kjøres søndag, og løpet går over 42 runder. Stenshorne vant hovedløpet i Montreal 24. mai, hans første seier i Formel 2.

Han tok også tredjeplass i sprintløpet dagen før. Rafael Camara satte den raskeste tiden i kvalifiseringen, til tross for at han kjørte inn i autovernet og måtte ha en pause for å reparere bilen. Lamine Yamal, 17-åringen fra Barcelona, ble kåret til Årets spiller i den spanske toppdivisjonen. Han scoret 16 mål og ga 12 målgivende på 28 kamper, og var arkitekten bak Barcelonas seriegull med 94 poeng.

Yamal er i Spania-troppen for VM i USA, Canada og Mexico. Han var med da Spania vant EM-gull for to år siden, og har slitt med skader i oppkjøringen til VM. Det er usikkert hvor mange kamper han kan spille i gruppespillet. Lillestrøm melder at deres kamp mot Rosenborg er flyttet fra lørdag til søndag klokken 14.30.

Beslutningen ble tatt etter dialog med politiet, kommunen, NFF, Norsk Toppfotball og TV 2. Tidligere oppgjør mellom klubbene har ført til ordensmessige utfordringer, og politiet ba om tiltak. Daglig leder Robert Lauritsen sier klubben har jobbet raskt for å finne en løsning som imøtekommer politiets ønske. Målet er å skape øyeblikk alle vil være en del av. Andy Robertson, skotsk venstreback, går gratis til Tottenham etter at kontrakten med Liverpool løp ut.

Spurs-sjef Roberto de Zerbi sier Robertson bringer fremragende tekniske egenskaper, erfaring, lederskap og mentalitet. Robertson har fulgt norsk liga og er fan av Storhamars spillestil. Håndballspilleren Christina Pedersen bytter til Storhamar, delvis på grunn av klubbens deltakelse i Champions League. Pedersen har ikke spilt Champions League før og gleder seg.

Breel Embolo har endelig fått visumet i orden og reiser til USA for å slutte seg til det sveitsiske landslaget i Los Angeles. Han delte en oppdatering på Instagram: Boarding komplett! Takk for all støtten etter visumtrøbbelet. Planen er å kjøre til basen i San Diego. Embolo skulle egentlig ha reist tirsdag sammen med resten av delegasjonen





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